O româncă de etnie romă, absolventă la Sorbona, candidează pentru un post în Senatul Frantei

Ştire online publicată Miercuri, 30 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O romanca de etnie roma, Anina Ciuciu, fost consilier onorific pentru problemele romilor in Guvernul Victor Ponta si absolventa a universitatii Sorbona, candideaza la un fotoliu in Senatul francez, sfidand traditia camerei superioare a legislativului francez, relateaza France 24, care a realizat un interviu cu tanara, potrivit News.ro.Calatoria Aninei Ciuciu catre candidatura pentru un loc in Senatul francez, la alegerile de luna viitoare, a fost neobisnuita. Romanca vrea sa foloseasca acest lucru in avantajul membrilor defavorizati ai circumscriptiei unde candideaza, Seine-Saint-Denis, unde se afla cele mai sarace suburbii ale Parisului.Senatul francez, gazduit in Palace de Luxembourg, o cladire opulenta din centrul Parisului, este considerat, in general, domeniul politicienilor barbati, in varsta. Trei sferturi dintre senatorii francezi sunt barbati, iar media de varsta este 64 de ani.La polul opus, Ciuciu, absolventa a prestigioasei universitati Sorbona si viitor avocat, s-a nascut intr-o familie de romi din Romania, in urma cu 27 de ani. Ea a decis, insa, sa se lanseze in "aventura" de a candida pentru un mandat in Senat.In prezent aflata in practica la Amnesty International, Londra, Ciuciu s-a intalnit cu reporteri FRANCE 24 in vizita sa acasa, intr-un cartier al Parisului. Ea locuieste in Arondismentul XX, desi isi petrece "majoritatea timpului", dupa cum spune chiar ea, la Seine-Saint-Denis, un departament format din suburbii, mai la nord.Acolo se afla sediile celor doua organizatii din Franta cu care colaboreaza tanara : "La Voix des Roms" (Vocea romilor) si "Le Mouvement du 16 mai" (Miscarea 16 mai). Aceasta din urma este numita dupa ziua din 1944 cand detinutii romi din lagarul de concentrare Auschwitz s-au ridicat impotriva nazistilor care voiau sa ii trimita in camerele de gazare."Genocidul romilor a fost culmea rasismului si sper ca nu se va repeta", spune Ciuciu. "Insa este important sa discutam despre trecut si sa fim vigilenti pentru ca, aproximativ peste tot in Europa, vedem reaparitia unor instrumente de discriminare si excluziune care seamana cu cele din acea perioada", a adaugat ea.Cu toate acestea, trecerea de la activism la politica reprezinta un salt."Cand Europe Ecologie - Verzii - mi-au oferit un loc pe lista lor (pentru Senat n.r.) nu am fost convinsa imediat", marturiseste romanca. "Nu am crezut in politica drept mijloc de a provoca o schimbare. Si am avut o experienta initiala pe care nu am gasit-o placuta", adauga ea.In 2014, fostul premier roman Victor Ponta a numit-o consilier onorific pentru problemele romilor. "M-am oprit imediat ce am inteles ca nu va schimba nimic pentru oamenii care sufera", a explicat Ciuciu.Ea a afirmat, insa, ca are o afinitate pentru Verzi. "Este miscarea politica de care ma simt cea mai apropiata. Nu considera romii sa fie 'gandaci'. Mai mult, justitia sociala este legata adesea de chestiuni de mediu, de exemplu acces la un mediu sanatos", a adaugat tanara.Daca va castiga, Ciuciu va fi prima femeie roma din Senatul francez. "Se intampla sa fiu roma. Intotdeauna mi-am asumat aceasta parte a identitatii mele (...), chiar si cand oamenii m-au sfatuit sa o ascund", afirma ea, adaugand ca o eventuala alegere a sa ar reprezenta "un simbol puternic, istoric chiar, in Franta, tara drepturilor omului si Revolutiei".Aproximativ jumatate dintre circumscriptiile pentru Senatul francez vor organiza alegeri anul acesta. Astfel, francezii vor desemna, pe 24 septembrie, 171 din totalul de 348 de alesi din camera superioara a legislativului. Ei vor avea mandate de sase ani. Senatorii sunt alesi prin vot universal indirect, ceea ce inseamna ca un colegiu electoral format din alti reprezentanti alesi, precum parlamentari sau consilieri regionali, sunt cei care fac, in ultima instanta, alegerea.