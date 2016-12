O nouă companie de zboruri charter se lansează în România

În contextul dezvoltării aviației din România și ținând cont de cererea din ce în ce mai mare pentru zboruri venită din partea turiștilor români și a touroperatorilor, recent, pe piața românească s-a lansat o nouă companie aeriană specializată pe curse charter: Aviro Air.Compania a fost înființată în 2014 însă din acest an și-a început activitatea operațională. Aviro Air este formată din oameni cu experiență, în mare parte din fostul personal al companiei aeriene prezidențiale a României. Compania aeriană deține, în prezent, două aeronave British Aerospace (BAe) 146-300, cu 112 de locuri și distanță de „32 pitch” (81 cm.) între scaunele confortabile, din piele. Modelul de avion British Aerospace este bine cunoscut în lume, având un avantaj mare de stabilitate în timpul zborului și un mare avantaj al decolării și aterizării pe piste scurte.Aviro Air are certificat pentru operațiuni de transport aerian public emis de Autoritatea Aeronautică Civilă din România și o echipă de mentenanță cu experiență mare, care păstrează aeronavele la un standard ridicat de întreținere, gata de a decola în orice moment. La ora actuală, Aviro Air operează curse aeriene pe destinații europene și către Orientul Mijlociu.„Până anul viitor, flota Aviro Air se va mări și își va diversifica mult rețeaua de destinații. Ținta companiei noastre este de a oferi clienților noștri servicii de bună calitate și performanță înaltă. Intenția noastră este de a opera atât curse charter externe din București și din România, cât și de a sprijini incoming-ul românesc, aducând turiști străini de pe diverse piețe țintă. La ora actuală, am semnat contracte cu mai mulți touroperatori, atât din România, cât și din străinătate, și suntem în negocieri avansate cu alți touroperatori importanți. Avem un plan de dezvoltare ambițios iar ținta noastră este de ocupa un loc important pe piața de curse aeriene charter din România. Venim cu tarife competitive pe piață precum și cu avantajele aeronavelor din flotă și ale serviciilor de înaltă calitate”, declară Aurel Bițianu, CEO al Aviro Air.