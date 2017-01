„O mare liberă pentru delfini!“

1

Rezervatia Marina

Ii felicitam pe colegii nostri de la "Oceanic Club" pentru activitatea depusa si, la ceas aniversar, le dorim sa obtina rezultate la fel de frumoase in activitatea pe care o depun in slujba mediului marin. Dar, in calitate de custode al rezervatiei marine "Acvatoriul litoral marin 2 Mai - Vama Veche", ne simtim obligati sa facem urmatoarele precizari: Rezervatia “Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai” a fost infiintata prin Decizia 31/1980 a Consiliului Judetean Constanta, deci, la infiintarea SEOPMM Oceanic Club, aceasta era deja constituita de 12 ani. Initiativa de declarare a acestei zone marine ca rezervatie a apartinut unui grup de entuziasti de la fostul Institut Roman de Cercetari Marine (actualul INCDM "Grigore Antipa"), mai precis prof. univ.dr. Muller Geza si prof. univ. dr. Adrian Bavaru, de la Universitatea "Ovidius" Constanta. Consideram ca se cuvine sa ne amintim si sa le multumim!