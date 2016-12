O mamă luptă pentru viaţa copilului ei. Bebeluşul de numai trei luni a suportat deja trei intervenţii chirurgicale

O mamă luptă pentru viața copilului ei. Bebelușul de numai trei luni a suportat deja trei intervenții chirurgicale

Totuși diagnosticul copilului, hidrocefalie internă congenitală de grad IV, mielomeningocel toraco-lombar, anemie, spină bifidă toraco-lombară, i-a determinat până și pe medici să fie rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Mai trist este că la toate acestea se adaugă și alte anomalii specifice ale celulelor albe. Cu toate acestea, mama este optimistă și speră ca într-o zi, băiețelul ei să-și poate strânge copilașul la piept și să uite de toate aceste necazuri…Cum a început totul?Până la naștere, Florentina și-a urmărit sarcina la medicul specialist și spune că a făcut toate investigațiile care sunt necesare într-o sarcină. Cu toate acestea, nimic nu a prevestit tragedia care avea să dea peste ea și familia ei…Toate bune și frumoase, până când a născut și cadrele medicale i-au spus că cel mic are mari probleme de sănătate. „Băiețelul meu a fost diagnosticat cu hidrocefalie și spină bifidă mielomeningocel la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. După patru zile a fost trimis la Spitalul Bagdasar Arseni din București pentru a fi operat, unde mi s-a spus că nu are șanse de supraviețuire și că o să moară. Apoi, ne-au trimis înapoi la Constanța, cu recomandarea de a reveni la control după două săptămâni, dar cum medicul era în concediu, am mai așteptat încă o săptămână, timp în care bebelușului îi creștea căpușorul de la o zi la alta. El s-a născut cu 43 cm perimetrul cranian, dar ulterior a ajuns la 51 cm”, ne-a declarat Florentina Șaban. Din nefericire, la București, ea s-a izbit cam peste tot de același răspuns: copilul acesta nu mai trăiește mult, va muri. „Nu vreau să vă spun că a fost un chin cumplit pentru mine auzind vorbele acelea”, a spus proaspăta mămică. Totuși, ea s-a ambiționat și a decis că trebuie să ducă mai departe lupta pentru ca cel mic să fie pus pe picioare. Între timp, mititelul a fost operat, el suportând deja trei intervenții chirurgicale. Operațiile au fost plătite de Asociația „Salvează o inimă”.Cert este că micuțul luptă din răsputeri să trăiască. După nenumărate refuzuri, salvarea a venit de la Spitalul Polisano din Sibiu, unde a mai suportat zilele acestea o operație și unde mama a fost bucuroasă să audă că medicii s-au dedicat trup și suflet cazului și i-au spus că nu pot lăsa un biet suflet să moară. De aici a apărut o altă problemă: lipsa banilor pentru operație, dar între timp s-au găsit persoane cu suflet, care au ajutat mama să-și opereze puiul, ajutând-o să strângă rapid suma de 5.000 de lei, bani aferenți intervenției chirurgicale. Din păcate, acum a mai apărut o problemă: Denis trebuie operat și de hernie testiculară. Medicul care l-a îngrijit pe Denis la Constanța, dr. Irina Franciuc ne-a declarat că afecțiunile de care suferă acest bebeluș sunt foarte greu de corectat și că acesta a fost trimis la București, pentru că aici nu avem specialiști și nici aparatura necesară pentru astfel de operații.Pentru cei care pot ajuta acest copil, cei care vor să-i dea o șansă la viață, contul bancar în care pot fi virate sume de bani este RO48CECEC001946303287211, cont în lei și euro, deschis pe numele Dani Florentina Șaban, la CEC BANK, BIC-UL CECEROBU.