O grijă mai puţin. Scăpăm de taxa Radio-TV!

O grijă mai puțin. Scăpăm de taxa Radio-TV!

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Am scăpat, în sfârșit, de taxa Radio-TV. După ce ani de zile am fost puși în situația de a o plăti, iată că, în cele din urmă, Curtea Constituțională a decis că legea adoptată de Parlament, prin care se elimină 102 taxe nefiscale, printre care taxa Radio-TV, este constituțională.În urmă cu aproximativ două luni, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat Legea privind eliminarea a peste 100 de taxe, inclusiv taxa Radio-TV. Populația mai poate avea un motiv de bucurie, în sensul că, din totalul taxelor propuse pentru a fi eliminate, fac parte și timbrul de mediu pentru autovehicule, dar și alte taxe consulare și de cetățenie, taxe de la Registrul Comerțului, taxa suplimentară pentru eliminarea pașaportului, taxe pentru pierderea sau modificarea actelor și taxe extrajudiciare de timbru și taxele pentru permisele de pescuit recreativ/sportiv.Ca urmare, deputații au adoptat în unanimitate legea privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale, inclusiv taxa Radio-TV, respingând astfel varianta comisiei de specialitate care a stabilit menținerea taxei pentru posturile de radio și televiziune publice. Așadar, propunerea legislativă stabilește eliminarea taxelor Radio-TV, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme, cheltuielile de bază ale radioului și televiziunii naționale urmând a fi susținute de la bugetul de stat.La ora actuală, valoarea taxei Radio-TV plătită de persoanele fizice are o valoare diferită decât cea plătită de firme. Valoarea acestor taxe pentru persoanele juridice are următorul cuantum: taxa radio pentru persoane juridice fără salariați - 2,5 lei/lună; microîntreprinderi - 10 lei/lună. În cazul persoanelor juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, sucursalele și celelalte subunități ale lor, dar fără personalitate juridică, sucursalele sau reprezentantele din țară ale persoanelor juridice străine, abonamentul este de 30 lei/lună.În ceea ce privește taxa TV, persoanele juridice fără salariați plătesc 4 lei/lună, iar microîntreprinderile - 15 lei/lună și persoane juridice cu sediul în România - 50 lei/lună. Cele mai mici sume le plătesc, bineînțeles, persoanele fizice, valoarea taxei Radio-TV fiind de 6,5 lei. Cele două taxe sunt incluse în factura de energie electrică.