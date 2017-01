O fetiţă de 12 ani a abuzat sexual de un băieţel de 6 ani

S-au jucat „de-a mama și de-a tata“

O fetiță de 12 ani a abuzat sexual de un băiețel de 6 ani

Direcția Genrală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a fost sesizată, în cursul zilei de ieri, de către Compartimentul de Asistență Socială al Primăriei Cumpăna privind un abuz comis asupra unui minor în vârstă de 6 ani. Nu mică le-a fost mirarea însă reprezentanților DGASPC când au aflat că „violatorul” era o fetiță de 12 ani. Potrivit celor declarate la Poliția din localitate, luni, 5 octombrie, copiii au fost surprinși dezbrăcați, într-o remorcă de pe strada unde locuiesc. „Bunica băiețelului i-a găsit pe cei doi într-o remorcă a unui vecin. Au spus că se jucau de-a mama și de-a tata. Erau afară cu alt băiat, care apoi a plecat și, când au rămas singuri, s-au urcat în remorcă, unde s-a petrecut actul. Au spus că este a doua oară când se joacă astfel. Fata a fost cea care i-a propus băiatului, iar acesta a recunoscut că și-a introdus organul genital în organul genital al copilei. Nu știm, practic, cât din acest act a fost viol, având în vedere vârsta băiețelului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, Roxana Onea. În cursul zilei de astăzi băiatul va fi examinat de un medic legist și asistentul social din Cumpăna va întocmi un raport complet. „Vom vedea care sunt cauzele care au dus la un asemenea comportament. Deocamdată nu se impune instituirea unor măsuri de protecție socială deoarece ambii copii au familie. Băiatul este clasa întâi și locuiește împreună cu mama la bunicii materni, iar fata este clasa a III-a, are părinți și încă un frate de cinci ani și locuiesc la un bunic. Ea a avut două repetenții, de aceea are certificat de orientare școlară, în care se specifică faptul că are nevoie de un curriculum adaptat, profesori de sprijin și consiliere psihologică. Provine dintr-un mediu subcultural, tatăl nu are decât o clasă, iar mama are opt clase. Analizând ceea ce au zis, că se jucau de-a mama și de-a tata, este clar că imită niște comportamente pe care le-a văzut”, a mai explicat Roxana Onea. În perioada următoare ambii copii vor fi consiliați psihologic și vor fi atent monitorizați de asistenții sociali.