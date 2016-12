O fetiţă a „colecţionat“ mai multe boli decât anii pe care îi are

O fetiță a „colecționat“ mai multe boli decât anii pe care îi are

Cristina Panainte mai are puțin și împlinește nouă ani și locuiește împreună cu mama și cu surorile ei în Dorobanțu. Este la vârsta când ar trebui să alerge, să se joace cu păpușile și să învețe adunarea și scăderea, asemenea celorlalți copii. Ea, în schimb, își petrece copilăria prin saloane de spital și numărând orele dintre injecții. Căci, până la această vârstă, a fost diagnosticată cu zece afecțiuni, una mai gravă decât alta. În primele luni de viață, medicii au depistat o laringomalacie (laringe moale, din cauza căruia scotea sunete precum o pasăre), pentru ca, apoi, pe măsură ce timpul trecea, erau diagnosticate și alte afecțiuni: bronhopneumonie acută, hipotrofie staturo-ponderală, hipopituitarism, retard psihic ușor (IQ 60), prurigo atopic, gastrită cronică, infecție cu toxocara canis, boala celiacă. Găsirea unei noi suferințe însemna și un nou tratament. „Ne internăm în spital de câte 13 - 14 ori într-un an. Am urmat tratament după tratament, dar nu se observă nicio schimbare. Fetița a crescut doar jumătate de centimetru anul trecut, după tratamentul cu hormoni de creștere, dar nu a luat nimic în greutate. În schimb, este din ce în ce mai rău, nu se mai poate ține pe picioare, nu poate să țină nicio sticlă de apă în mână”, ne-a spus Mihaela Panainte, mama micuței. Fibroza chistică, descoperită recent În tot acest timp, a fost nevoie de tratamente, analize, drumuri la spitalele din Constanța și București. Fără niciun rezultat însă, căci în afară de a mai scoate la iveală o afecțiune, nu s-a schimbat nimic în starea fetiței. Ba din contră. Săptămâna aceasta, medicii de la un laborator din Cluj au depistat o nouă afecțiune: fibroză chistică la pancreas. Boala nu are vindecare, dar există terapii care pot prelungi durata de viață a pacientului. Mămica nu vrea să se dea bătută, dar nu are posibilitățile financiare pentru toate analizele și medicamentele de care are nevoie Cristina. „Mă doare sufletul, este un copil, trebuie să fac ceva! Singurele venituri sunt ajutorul social și alocațiile copiilor, adică aproximativ 900 de lei pe lună. Cheltuim însă vreo 1.500 de lei numai pe medi-camente și drumuri la Constanța, lună de lună. De asemenea, are nevoie de analize complexe, pe care trebuie să le plătim”, a adăugat mămica îndurerată. Medicii i-au spus mămicii de un spital din Italia, unde micuța ar putea primi îngrijirea medicală de care are nevoie. Dar, pentru a ajunge acolo, fetița are nevoie de fonduri. „Am făcut cardul european de sănătate, dar știu că este nevoie de bani. Ni s-a spus că ne-ar trebui în jur de 8.000 de euro”, ne-a declarat constănțeanca. Fetița are nevoie de sprijinul nostru pentru a lupta, mai departe, pentru sănătatea ei. Persoanele care o pot ajuta o pot găsi la numărul de telefon 0785/656.900.