O femelă delfin şi puiul ei au murit în Portul Constanţa

O femelă delfin și puiul ei au murit în Portul Constanța

O femelă delfin și puiul ei au murit joi după-amiază, în Portul Militar din Portul Constanța, în ciuda eforturilor echipei S.E.O.P.M.M. „Oceanic Club”. „Am primit un apel prin serviciul 112 care semnala existența unui marsuin femelă cu probleme de sănătate în zona Danei 0. În urma deplasării la fața locului am aflat că este vorba despre o femelă care abia născuse un pui. Din păcate, atât puiul, cât și mama acestuia au murit la naștere”, a explicat biologul Răzvan Popescu Mirceni, direc-torul coordonator S.E.O.P.M.M. „Oceanic Club”.Potrivit acestuia, cel mai probabil puiul a murit înainte de momentul nașterii. Femela de marsuin a murit ca urmare a epuizării fizice. Decesul a survenit și din cauza infestării urechii interne cu paraziți care au dus la pierderea abilităților de orientare și de hrănire. „La necropsia efectuată imediat după momentul morții am constatat că stratul de țesut adipos avea 0,9 cm, în loc de minimum 2.5 cm. În conținutul stomacal au fost identificate alge și bucăți de material de plastic pe care le ingerase recent ca urmare a incapacității de orientare și coordonare. În urechea internă am identificat un număr foarte mare de paraziți, viermi, care invadaseră inclusiv sinusurile. Hemoragia provocată în momentul nașterii a fost episodul care a depășit capacitățile de supraviețuire ale femelei”, a mai spus biologul.