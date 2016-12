O ducem mai bine decât înainte de criză?!

2

statistici eronate

daca intr-o companie 50 angajati au un salariu lunar de 15oo lei iar 5 directorasi au un salariu de cca 6000 lei/ luna/ director. media este undeva la 1900 lei/ angajat. BINE! daca salariile directorasilor cresc la 7000 lei si facem media venitului in companie reiese un venit de cca 2000 lei/ angajat. CONCLUZIA STATISTICA ESTE CA VENITURILE AU CRESCUT. REAL AU CRESCUT DOAR ANUMITOR PERSOANE. CEI CARE CASTIGAU PUTIN VOR CASTIGA LA FEL IN CONTINUARE. statistic aceste statistici cu cresterea venitului este un cretinism. sa se faca o statistica reala in care sa se mentioneze cati romani au venituri de 100 lei, cati 200, cati 700, cati 1500, cati.. o sa fiti foarte surprinsi. asa se realizeaza o statistica corecta. viata oamenilor nu sta im medii aritmetice. unul manica 10 paini si altul o feluta, media este ca romanul se indoapa si chiar arunca si la cos. statistici de rahat!