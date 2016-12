O decizie-surpriză în cazul scandalului "Câini de apartament"

Constănțenii nu mai sunt obligați să ceară acordul vecinilor lor atunci când vor să țină în apartament câini sau pisici. De asemenea, pot hrăni câinii comunitari sau pisicile pe domeniul public, fără să le fie teamă că vor fi amendați de Poliția Locală.O constănțeancă a reușit să anuleze în instanță aceste două articole dintr-o hotărâre a Consiliului Local, din anul 2013.Inocenția Zissu a sesizat că temeiul legal are lacune, a găsit numeroase greșeli în hotărârea cu pricina, inclusiv gramaticale, așa că nu a stat pe gânduri și a cerut anularea ei. A câștigat atât la Tribunalul Constanța, cât și la Curtea de Apel și a mai și pus Consiliul Local să-i returneze cheltuielile de judecată. „Cum au dat legea, cum am atacat-o. Ni s-a dat câștig de cauză încă de la început, pentru acordul vecinilor și pentru hrănirea animalelor. Ulterior, Primăria a depus recurs, dar Curtea de Apel s-a pronunțat tot în favoarea noastră. Și a fost dispusă plata cheltuielilor de jude-cată, în valoare de 2.334 de lei, măsură pe care am și pus-o în executare și ne-am recuperat banii”, ne-a povestit Inocenția Zissu.Avocatul femeii a speculat toate gafele și greșelile atât din lege, cât și ale avocatului care a reprezentat Primăria Constanța. „Legea a fost făcută pe genunchi. Mai mult decât atât, conținea și exprimări gramaticale eronate. Tatăl meu, fostul profesor de limba română Constantin Zissu, a sesizat greșelile și le-am taxat imediat. Instanța de fond a admis că textul articolului 15, punctul 7, conținea două contravenții, adică două teze, dar în cauză era vorba despre o negare a negației. Niciodată o teză pozitivă nu se poate uni prin conjuncția «și» de o teză negativă. Motivul - se ajunge la negarea negației. De asemenea, textul conținea exprimări neavenite, ca și când cel care a făcut legea nu cunoaște limba română”, a explicat Inocenția Zissu.Constănțeanca este de părere că nici avocatul angajat de Primăria Constanța nu și-a făcut datoria până la capăt. „Eu cred că ne aflăm în fața unei cheltuieli ineficiente a banului public. Avocatul era obligat să depună întâmpinări și răspunsul la întâmpinări. Am speculat acest lucru și am cerut decăderea de probe, practic, le-am luat din apărare”, a mai spus Inocenția Zissu.La rândul său, avocatul Ioan Neamțu, cel care a reprezentat la proces Consiliul Local Constanța, consideră că s-a făcut tot ce s-a putut. „Instanța a anulat două articole ale hotărârii respective. Celelalte rămân în vigoare. Instanța a apreciat că respectiva hotărâre încalcă alte prevederi legale. Noi ne-am făcut datoria. Cheltuielile de judecată nu se impută avocaților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, avocatul Ioan Neamțu.Constănțeanca consideră că ar trebui ca toți locuitorii orașului că știe că nu mai este nevoie de acordul vecinilor și că animalele fără stăpân pot fi hrănite pe domeniul public. „Vreau ca toți constănțenii să afle că nu pot fi amendați. Sper că nu este nevoie să mă duc la fiecare secție de poliție în parte”, a încheiat Inocenția Zissu.