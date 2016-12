O constănţeancă are nevoie de 5.000 de euro pentru a aduce în ţară trupul tatălui, decedat în Spania

O constănțeancă are nevoie de 5.000 de euro pentru a aduce în țară trupul tatălui, decedat în Spania

O tânără din Constanța are nevoie de 5.000 de euro pentru a aduce în țară trupul tatălui ei, decedat miercuri, în Spania. Mihaela Fieraru ne-a povestit că tatăl ei, în vârstă de 62 de ani, de meserie tehnician dentar, lucra în Spania și a murit în urma unui infarct. Trupul neînsuflețit se află în prezent la o casă mortuară din orașul Valencia. „Noi am ajuns aseară în Spania (n.r. – joi), dar nu ne-au lăsat să-l vedem, pentru că este nevoie de o autorizație din partea tribunalului. Avem nevoie de 10.600 de euro pentru a-l aduce în țară. Am făcut rost de o parte din sumă, dar ne mai trebuie 5.000 de euro. Nu știu ce o să facem. În cazul în care nu vom face rost de bani, nici nu vreau să mă gândesc la celelalte soluții. Ne-au spus că, fie va fi incinerat, fie va fi dus la groapa comună”, ne-a povestit Mihaela Fieraru. Familia fetei se află într-o situație disperată. Sâmbătă după-amiază, ei trebuie să comunice autorităților dacă au banii necesari pentru transportarea trupului neînsuflețit în România. Cei care vor să îi ajute ne pot contacta la numărul de telefon 0726.682.460 și îi vom pune în legătură cu familia.