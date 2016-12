O, brad frumos şi scump!

O, brad frumos și scump!

Fie că este natural, fie că este artificial, pomul de Crăciun ne înveselește casa și ne pregătește pentru sărbători fericite. În piețele constănțene au apărut brazii naturali. În Piața Griviței, în Tomis III, dar și la târgul de pe variantă, mai mulți agenți economici au adus camioane de brazi. Oferta este bogată și pentru toate buzunarele. Se găsesc la vânzare și brazi autohtoni, dar și brazi de import. Comercianții își îmbie clienții să nu rateze un copăcel frumos.„Ia uitați ce bogat este! Numai 100 de lei! Luați-l acum până nu vine altul și vi-l ia de sub nas!”, așa o îndemna un vânzător pe o femeie nehotărâtă. Mai de gura comerciantului, mai de teamă, mai de tentația de a scăpa de grija bradului și de o alergătură în plus, clienta a scos banii, a plătit și a plecat cu bradul în brațe. Alții, mai sceptici, încă mai stau să se uite, se plimbă de colo-colo, cântăresc oferta și amână tranzacția până mâine-poimâine, în speranța că se vor mai ieftini. „Este prea devreme să-l iau de acum. Până la Crăciun se usucă. Și abia au venit cu ei în piață. Cred că în zilele următoare or să mai lase din preț”, ne-a spus Ion Slav, din Constanța. Brazii autohtoni au prețuri cuprinse între 50 și 100 de lei, iar cei din import sunt de la 150 până la 200 de lei. Diferența este însă notabilă, cei din urmă fiind mai verzi și mai bogați.Și marile centre comerciale au scos la vânzare brazi pentru Crăciunul constănțenilor. Prețurile sunt chiar mai mici decât în piață, însă nu se negociază. Molizii se vând cu 20 - 50 de lei, în funcție de mărime, iar brazii se dau cu 100 - 150 de lei, dacă sunt mai înalți. Dacă vă doare sufletul să aduceți în casă un copăcel mort, sacrificat pentru a ne simți noi bine, puteți să optați pentru unul în ghiveci, care, odată replantat afară, în grădină, vă poate încânta mulți ani de-acum încolo. Aceștia sunt ceva mai scumpi, dar merită. În funcție de înălțime, comercianții vând brazii la ghiveci cu 70, 100, 200 de lei.Și dacă vreți să fiți și mai eco de-atât, alegeți un brad artificial. Este o investiție foarte bună, pentru că îl veți putea folosi în fiecare an. Oferta este extrem de diversificată. În librării și în supermarket-uri, găsiți brazi mici, de birou, brazi medii pentru camerele mici de apartament și brazi mari, pentru vile. Ele vin deja cu suportul încorporat și dacă aveți un buget mai consistent au chiar și luminițe în crenguțe. Așa că ați rezolvat și problema instalației de pom.