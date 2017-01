O asistentă este acuzată că a intenţionat să vaccineze o elevă cu o seringă folosită

O asistentă este acuzată că a intenționat să vaccineze o elevă cu o seringă folosită

O asistentă medicală de la Liceul de Artă, din Constanța, este acuzată că ar fi intenționat să vaccineze o elevă cu o seringă care mai fusese folosită. Știrea a fost difuzată, zilele trecute, pe un post de televiziune național. Acuzațiile sunt foarte grave, dacă ne gândim la faptul că o seringă folosită poate fi contaminată și poate transmite foarte ușor o serie de boli foarte grave, printre care HIV/SIDA. Am încercat și noi să aflăm mai multe informații cu privire la acest caz. Directorul unității de învățământ, Victor Rădulescu, ne-a declarat că nu are prea multe informații cu privire la problema semnalată, dar că știe că între medic și asis-tentă există mereu un conflict. „Medicul și asistenta se află în subordinea Autorității de Sănătate Publică. Ar fi trebuit deja să se demareze un control până acum“, a spus directorul unității de învățământ. Nu știm dacă Autoritatea de Sănătate Publică a început o anchetă în acest caz, pentru că o poziție ofi-cială a instituției nu am reușit să obținem. Am contactat-o telefonic pe dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al ASPJ, care a dat de înțeles că știe despre ce este vorba, ba chiar că a dat declarații în acest sens, după care convorbirea telefonică s-a întrerupt. Încercând, totuși, să aflăm cum acționează autoritatea sanitară județeană într-un astfel de caz, l-am contactat telefonic pe directorul executiv al ASPJ, dr. Marius Enescu, care ne-a mărturisit că nu știe nimic despre cele întâmplate și ne-a recomandat să luăm legătura cu directorul adjunct. Am încercat din nou s-o sunăm pe dr. Culețu, doar că apelul ne-a fost respins. Într-o ultimă încercare de a afla un punct de vedere oficial din partea ASPJ vizavi de o situație destul de gravă, l-am contactat din nou telefonic pe dr. Marius Enescu. Răspunsul nu a fost tocmai unul plăcut. În loc să ne spună cum reacționează autoritatea pe care o conduce în astfel de cazuri, dr. Enescu s-a arătat foarte indignat că este deranjat duminica. Mai mult, de-atât, solicitându-i o declarație oficială, directorul ASPJ ne-a acuzat că facem „din țânțar armăsar“, că îl sunăm la ore nepotrivite, după care a închis telefonul. Așadar, o asistentă este acuzată că folosește o seringă folosită pentru a vaccina un copil, iar Autoritatea de Sănătate Publică nu catadicsește nici măcar să se gândească la faptul că ar trebui să verifice măcar dacă informația este veridică sau nu.O asistentă medicală de la Liceul de Artă, din Constanța, este acuzată că ar fi intenționat să vaccineze o elevă cu o seringă care mai fusese folosită. Știrea a fost difuzată, zilele trecute, pe un post de televiziune național. Acuzațiile sunt foarte grave, dacă ne gândim la faptul că o seringă folosită poate fi contaminată și poate transmite foarte ușor o serie de boli foarte grave, printre care HIV/SIDA. Am încercat și noi să aflăm mai multe informații cu privire la acest caz. Directorul unității de învățământ, Victor Rădulescu, ne-a declarat că nu are prea multe informații cu privire la problema semnalată, dar că știe că între medic și asis-tentă există mereu un conflict. „Medicul și asistenta se află în subordinea Autorității de Sănătate Publică. Ar fi trebuit deja să se demareze un control până acum“, a spus directorul unității de învățământ. Nu știm dacă Autoritatea de Sănătate Publică a început o anchetă în acest caz, pentru că o poziție ofi-cială a instituției nu am reușit să obținem. Am contactat-o telefonic pe dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al ASPJ, care a dat de înțeles că știe despre ce este vorba, ba chiar că a dat declarații în acest sens, după care convorbirea telefonică s-a întrerupt. Încercând, totuși, să aflăm cum acționează autoritatea sanitară județeană într-un astfel de caz, l-am contactat telefonic pe directorul executiv al ASPJ, dr. Marius Enescu, care ne-a mărturisit că nu știe nimic despre cele întâmplate și ne-a recomandat să luăm legătura cu directorul adjunct. Am încercat din nou s-o sunăm pe dr. Culețu, doar că apelul ne-a fost respins. Într-o ultimă încercare de a afla un punct de vedere oficial din partea ASPJ vizavi de o situație destul de gravă, l-am contactat din nou telefonic pe dr. Marius Enescu. Răspunsul nu a fost tocmai unul plăcut. În loc să ne spună cum reacționează autoritatea pe care o conduce în astfel de cazuri, dr. Enescu s-a arătat foarte indignat că este deranjat duminica. Mai mult, de-atât, solicitându-i o declarație oficială, directorul ASPJ ne-a acuzat că facem „din țânțar armăsar“, că îl sunăm la ore nepotrivite, după care a închis telefonul. Așadar, o asistentă este acuzată că folosește o seringă folosită pentru a vaccina un copil, iar Autoritatea de Sănătate Publică nu catadicsește nici măcar să se gândească la faptul că ar trebui să verifice măcar dacă informația este veridică sau nu.