O apă mai curată la Marea Neagră. Toate staţiile de epurare din ţările riverane, modernizate

O apă mai curată la Marea Neagră. Toate stațiile de epurare din țările riverane, modernizate

O apă mai curată la mare, mai mulți turiști și din ce în ce mai mult pește în Marea Neagră, sunt doar trei din rezultatele așteptate într-un proiect de anvergură în care este implicată RAJA Constanța. Este vorba despre un program multinațional, menit să ajute la modernizarea stațiilor de epurare care deversează apă în Marea Neagră.Începând cu luna ianuarie 2014, SC RAJA SA Constanța participă, în calitate de partener, în proiectul intitulat „Strategia de îmbunătățire continuă a eficienței stațiilor de epurare a apelor reziduale din statele riverane Mării Negre” (CISWASTE-WATER), în valoare de 455.380 de euro, finanțat în proporție de 90 la sută din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Comun - Bazinul Mării Negre.Coordonatorul proiectului este Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI București, iar parteneri alături de SC RAJA SA mai sunt Black Sea Centre of Excellence (BSCE) din Bulgaria, European Regional Framework for Co-operation (ERFC) din Grecia, Yerevan State University (YSU) din Republica Armenia, State University of Moldova (SUM) din Republica Moldova și International Centre for Social Research and Policy Analysis (ICSRPA) din Georgia.„Am vrut crearea unui parteneriat foarte puternic între statele din zona Mării Negre pentru dezvoltarea stațiilor de epurare. Este vorba despre concepte noi, menite să eficientizeze activitatea acestor stații. Modernizarea unei stații de epurare nu înseamnă numai echipamente noi, ci și oameni instruiți și un management adec-vat. Tocmai de aceea, în cadrul proiectului, au fost făcute manuale, cu instrumente moderne de operare. Avem sesiuni de training, pentru că dorim să formăm specialiști care vor răspândi conceputul în stațiile de epurare din statele partenere”, a declarat Cristina Silvestru, managerul de proiect.Potrivit acesteia, beneficiarii indirecți ai proiectului sunt turismul la Marea Neagră, populația locală și pescuitul. Practic, în cadrul acestui proiect, a fost analizată situația stațiilor de epurare din cele trei țări cu acces direct la mare, dar și din alte țări conectate cu regiunea Mării Negre, cu scopul de a stabili cea mai bună abordare pentru managementul apelor uzate, prin utilizarea unei noi metodologii, bazate pe statistică.Proiectul a luat startul la Constanța, unde, în perioada 9-11 aprilie 2014, a avut loc prima reuniune oficială a partenerilor. Cei implicați au dezvoltat o strategie de îmbunătățire continuă, care să ajute stațiile de epurare să-și maximizeze eficiența prin îmbunătățirea integrității datelor, reducerea defectelor și a variației proceselor, accelerarea fluxului de infor-mații și scăderea costurilor calității.Experiența RAJA, împărtășită vecinilor Multe stații de epurare din statele riverane Mării Negre au nevoie de modernizări pentru a se putea conforma directivelor Uniunii Europene. O mare parte dintre aceste obiective au nevoie de investiții majore, dar și de menținerea operării în timpul proceselor de moder-nizare. Din păcate, în multe cazuri, aceste modernizări sunt făcute fără folosirea unei strategii care să conducă la o îmbunătățire sustenabilă, cu costuri reduse și eficiență maximă.„Din fericire, toate stațiile noastre sunt performante. Avem singura stație aco-perită total din întreaga țară. Experiența noastră am putut astfel să o împărtășim cu partenerii din celelalte țări. Noi am eliminat definitiv orice descărcare necon-trolată în Marea Neagră și am creat acest confort pentru cetățeni și pentru turiști”, a precizat Aurel Presură, directorul adjunct al RAJA.Manuale și instruire Prima fază de instruire a managerilor stațiilor de epurare a avut loc la Tbilisi - Georgia, în perioada 23 - 26 octombrie 2014. Etapa a fost finalizată prin apariția primului manual pentru eficientizarea proceselor de la nivelul stațiilor de epurare în conformitate cu metodologia europeană, manual ce a fost tradus în limba română, armeană, greacă, bulgară și georgiană.A doua sesiune de training s-a desfășurat în perioada 23 - 28 aprilie 2015, în orașul Dobrich din Bulgaria, și a fost găzduită de Centrul de Excelență al Mării Negre. Participanții au fost instruiți să folosească bazele statistice de la nivel european pentru conducerea și controlul proceselor tehnologice din cadrul stațiilor de epurare.Tot anul acesta, s-au desfășurat trei workshop-uri de diseminare a rezultatelor proiectului. În perioada 4 - 8 noiembrie, SC RAJA SA găzduiește ultima etapă de instruire din cadrul proiectului privind controlul proceselor de epurare.„Această etapă constituie cea mai mare provocare, deoarece acum se obțin rezul-tatele întregului efort făcut în etapele anterioare pentru a îmbunătăți procesele din stațiile de epurare. Până în luna de-cembrie 2015, se vor finaliza și două proiecte pilot, reprezentând studii de caz în două stații de epurare din România și Grecia în care se implementează toate etapele strategiei”, a mai adăugat direc-torul adjunct al RAJA.