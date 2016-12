O altfel de răzbunare! SCRISOAREA UNUI ELEV de 15 ani către TATĂL SĂU FACE RAVAGII pe INTERNET

Ştire online publicată Luni, 28 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ceea ce aflase l-a adus la un pas de infarct: fiul îl anunța că a plecat de acasă, că iubita lui e gravidă și că amândoi se droghează. Ce i-a scris băiatul lui de 15 ani:„Dragă tată, Cu inimă îndurerată îți scriu aceste rânduri. Am decis să fug în lume cu iubita mea Ana. Asta ca să evităm un scandal monstru cu tine și mama… Sunt îndrăgostit până peste cap de ea, e atât de drăgălașă – chiar și cu inelul ei din nas, tatuajele care îi acoperă cam tot corpul și hainele-i de piele. Și cum să nu o iubesc acum că îmi poartă copilul în pântece... și suntem absolut convinși că vom fi tare fericiți cu micuța noastră familie! Stai liniștit, e mai mare ca mine și are deja o rulotă în pădure în care să locuim. Avem și lemne care să ne ajungă aproape toată iarna! De unde mai pui că și împărțim același vis, acela de a avea mai mulți copii! Abia aștept! Ana m-a învățat că marijuana nu face, practic, rău nimănui. Așa că am decis să o cultivăm, ca să o dăm prietenilor noștri la schimb pentru cocaina și ecstasy-ul de care avem noi nevoie. Între timp o să ne rugăm intens să apară odată leacul ăla pentru HIV, pentru ca Ana să se facă bine cât mai curând… Dumnezeu știe că o merită! Nu te îngrijora, tată! Am 15 ani acum și știu să am grijă de mine. Trag speranța că ne vom întoarce într-o bună zi, ca să ai și tu ocazia să îți cunoști nepoții! Fiul tău care te iubește, Luca. Continuarea epistolei lămurește totul. Fiul nu a vrut decât să-i dea o lecție părintelui său, atenționându-l că există „greșeli” mult mai grave decât ignoranța de a nu învăța și de a avea carnetul plin de note proaste! P.S.: Stai liniștit, tată, nimic din cele de mai sus nu este adevărat. Sunt la vecinul acasă. Doar voiam să îți reamintesc că există variante muuuult mai grave decât conținutul carnetului meu de note pe care îl vei găsi în sertarul din mijloc. Hai te iubesc!”Este o metodă genială de a se eschiva de la responsabilitatea de a învăța. Tatăl, amuzat de metoda pe care a ales să o folosească fiul său, a publicat scrisoarea pe rețelele de socializare, spre deliciul internauților.Sursa: www.vocea.biz