Numerele câştigătoare extrase la LOTO 6 DIN 49, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, JOKER şi Loto 5/40

Numerele câștigătoare extrase la LOTO 6 DIN 49, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, JOKER și Loto 5/40

Ştire online publicată Duminică, 24 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Loteria Română organizează duminică, 24 aprilie 2016, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi s-au înregistrat 11.091 de câștiguri în valoare totală de 529.420,18 lei.Numerele câștigătoare extrase:6/49: 6, 15, 42, 43, 45, 325/40: 38, 27, 26, 14, 16, 1Joker: 28, 20, 23, 3, 24Noroc: 0881930Super Noroc: 738319Noroc Plus: 981335La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,24 milioane lei (peste 1,84 milioane euro), iar la Noroc reportul cumulat este în valoare de peste 2,43 milioane lei (peste 543.000 de euro).La jocul Joker, reportul la categoria I este de peste 8,7 milioane lei (peste 1,94 milioane euro). La Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 179.000 lei (peste 40.000 de euro).Report se înregistrează și la categoria I a jocului Loto 5/40, peste 138.600 lei iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 28.700 lei.