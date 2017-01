Numărul sinuciderilor creşte în România, iar depresiile sunt principala cauză

Numărul sinuciderilor crește în România, iar depresiile sunt principala cauză

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Tentativele de sinucidere sunt provocate în proporție de 80 % de depresii, motiv pentru care recunoașterea și tratarea precoce a stărilor anxioase, chiar din copilărie, reprezintă principalele soluții de evitare a actelor suicidale, atrag atenția medicii psihiatri. „Cei mai expuși riscului suicidal sunt adulții trecuți de vârsta de 40 de ani, dar și copiii sunt predispuși să aibă tendințe sinucigașe", a declarat, luni, pentru NewsIn, medicul psihiatru Dan Ghenea, de la centrul medical Medicover. Specialistul a explicat că principala cauză a tendințelor sinucigașe, atât la adulți cât și la copii, o reprezintă depresiile netratate care în timp s-au cronicizat. Medicul psihiatru atrage atenția că aceste manifestări apar chiar din primii ani de viață, motiv pentru care părinții trebuie să trateze cu mai multă seriozitate stările anxioase ale copiilor lor. „Temperamentul violent, iritabilitatea, dificultatea în gândire, modificări în comportamentul alimentar, starea de oboseală permanentă sau insomniile sunt primele semne ale depresiei la copii", a explicat dr. Dan Ghenea. La nivel mondial, în fiecare an, aproximativ un milion de oameni mor în urma tentativelor suicidare, ceea ce înseamnă peste 3% din totalul deceselor, motiv pentru care autoritățile internaționale consideră că aceasta este o problemă majoră de sănătate publică, cu un imens impact social, familial și economic. În România, potrivit raportului Institutului de Medicină Legală (IML) „Mina Minovici", în anul 2004 au fost înregistrate 2.720 de sinucideri, în 2005 un număr de 2.913 victime, iar în anul 2006 și-au luat viața 3.187 de români, trei sferturi dintre decese fiind înregistrate în rândul bărbaților cu vârste cuprinse între 45 și 50 de ani. Conform raportului IML, numărul sinuciderilor a fost mai mare decât cel al victimelor înregistrate în urma accidentelor rutiere. Într-o statistică a Organizației Mondiale a Sănătății care a evaluat rata sinuciderilor în 34 de state europene, România se află pe locul 24. Ratele cele mai mari ale suicidului în țara noastră se înregistrează in județele Covasna și Harghita, fiind de aproximativ 34 la 100.000 de locuitori, acești indicatori situându-se mult peste media națională, de aproximativ 12-14 la suta de mii de locuitori, potrivit datelor statistice.