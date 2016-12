Numărul românilor care şi-au găsit un job este cel mai mic din UE

Numărul românilor care și-au găsit un job este cel mai mic din UE

Pe o piață a muncii profund afectată de criză, românii își găsesc tot mai greu de lucru. Un studiu al Comisiei Europene arată că, în ultimul an, locuitorii țării noastre și-au găsit cel mai greu un loc de muncă dintre toți europenii. Potrivit documentului, doar 7% dintre români au reușit să-și găsească o slujbă în ultimele 12 luni, sub media Uniunii, care a fost de 23%. Lângă România, în acest cla-sament negativ, se mai află Olanda, cu 8%, Slovacia, cu 14 procente, Grecia și Bulgaria, cu 14,5%. Dintre românii care și-au găsit o slujbă în ultimul an, 18% au studii superioare și 68% au studii medii. Există și țări ale căror cetățeni nu au mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Printre aceștia se află suedezii, urmați de finlandezi și danezi. Pe de altă parte, în țara noastră și angajatorii au dificultăți în găsirea de personal. România figurează pe locul doi în UE în topul problemelor întâmpinate de angajatori în recrutare, iar 36% dintre aceștia afirmă că nu-și găsesc angajați competenți. Ei sunt depășiți la acest capitol doar de angajatorii din Polonia, cu 51%. Raportul mai arată că aproximativ 40 de milioane de europeni și-au găsit de lucru în ultimele 12 luni. Cele mai multe angajări s-au făcut în comerț, transport, industrie și servicii.