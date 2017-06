Numărul reclamaţiilor la RADET a scăzut iarna aceasta

Numărul reclamațiilor la RADET a scăzut iarna aceasta

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) a sistat, începând cu week-end-ul trecut, furnizarea căldurii în județul Constanța.„La sfârșitul lunii aprilie am încheiat un sezon rece mai dificil decât în iernile anterioare, am parcurs câteva etape marcate cu un cod roșu și mai multe coduri portocalii și galbene, de iarnă severă, dar le-am depășit pe toate cu bine. Mai mult decât atât, am remarcat un lucru ce nu este deloc lipsit de importanță: iarna aceasta am avut cele mai puține reclamații privind calitatea serviciului public prestat constănțenilor. Din punct de vedere al costurilor, clienții noștri au constatat că a fost al doilea an consecutiv în care prețul local de 250 lei/Gcal stabilit de Primărie pentru confortul cetățeanului a făcut să fie foarte convenabile facturile chiar dacă iarna a fost deosebit de grea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul RADET, Liviu Popa.