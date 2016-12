Numărul minorilor acuzaţi de viol a crescut în 2011 cu 40% faţă de 2010

Numărul minorilor acuzați de viol a crescut în 2011 cu 40% față de 2010

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tot mai mulți minori sunt acuzați de viol. În primele șase luni ale anului, în România, numărul acestora a crescut cu 40%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Procurorii spun că cifrele sunt alarmante.În fața procurorilor au ajuns, în primele 6 luni ale acestui an, mii de dosare în care minorii sunt acuzați de viol. 2.100 dintre aceștia au fost trimiși în judecată. Procurorii spun că cifrele sunt alarmante.Față de aceeași perioadă a anului trecut, procentul a crescut cu 40%. 21 dintre aceștia au fost trimiși în judecată cu acuzația de omor, iar 43 au fost trimiși în judecată pentru viol.În aceeași perioadă a anului trecut, numărul acestora a fost mult mai mic. Procuroii spun că, de la an la an, se accentuează cauzele pentru care au loc aceste violuri. Principala cauză este sărăcia, dar și tensiunea familială sau consumul de alcool.