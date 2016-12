Numărul donatorilor de organe, în scădere în 2009

Ştire online publicată Vineri, 24 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din 2005, în România se sărbătorește, urmând exemplul din Uniunea Europeană, Ziua Națională a Transplantului - anul acesta, stabilită pentru 24 aprilie. Ca rezultat al activității de transplant, în țara noastră au fost efectuate mii de transplanturi în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Constanța. În anul în curs, însă, se constată o scădere a numărului donatorilor de organe. „Au fost peste 40 de posibili donatori, dar în 20 de cazuri am fost refuzați, 10 au acceptat și am făcut astfel cele 10 transplanturi din acest an. Iar în restul de situații, organele nu au putut fi prelevate din diverse motive medicale. Anul trecut am efectuat 60 de transplanturi cu organe prelevate de la donatori aflați în moarte cerebrală și eram mulțumiți, apropiindu-ne de țările europene”, a afirmat dr. Victor Zota. Potrivit datelor statistice centralizate la nivelul Autorității Naționale de Transplant (ANT), la sfârșitul lui 2008 pe listele de așteptare a unui organ vital erau înscriși 2.654 de pacienți, dintre care 2.085 de bolnavi aveau nevoie de un transplant de rinichi, 350 de persoane de transplant de ficat, 107 de transplant de cord, 22 de transplant de plămâni, iar 90 de pancreas.