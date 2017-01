Numărul bolnavilor cu anevrism a crescut cu 700%

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În România, numărul bolnavilor cu anevrism a crescut cu 700% în ultimii 10 ani. Cei mai expuși la o astfel de traumă sunt bărbații tineri, care nu au încă 30 de ani, dar trăiesc sub imperiul stresului. În fiecare zi, un pacient este diagnosticat cu anevrism. Stresul îi aduce pe români tot mai aproape de un atac cerebral. Din o sută de pacienți, 15 mor din cauza hemoragiei, iar alți 15 din cauză că ajung prea târziu la doctor. Anevrismele pot fi congenitale sau pot apărea din cauza oboselii. Cei mai mulți oameni nu știu despre existența lor, pentru că nu au niciun simptom. Ajung să afle că au probleme, abia când ajung în stare gravă la spital. Pacientul diagnosticat și operat la timp are șanse mari să se reintregreze în societate. Mulți rămân însă cu sechele: se deplasează greu și nu mai pot vorbi.