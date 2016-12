Nuci cu iz de mucegai, vândute la preţ de trufandale, în pieţele din Constanţa

1

am patit si eu

la fel am patit si eu miezul de nuca este rinced am fost nevoit sa cumpar altele de data asta am luat nuci in coaja de la kaufland au fost ok.Am cumparat nucile rincede de la Piata Grivitei de la prima taraba cu intrare din str.Mihileanu de la unprodcator traditional care vinde si mezeluri tuica si altele .NOI CUMPARATORII NU SUNTEM PROTEJATI MAI DE NIMENI UNDE SUNT INSPECTORII SANITARI OARE NU EI TREBUIE SA VEGHEZE LA CALITATEA PRODUSELOR EXPUSE LA VANZARE DE TARABAGII ADMINISTRATIA PIETEI CE FACE TRAG UN SEMNAL DE ALARMA ! NU VREAU SA MA GINDESC LA CE E MAI RAU LA PRODUSE CONTAMINATE CARE POT CREEA UN DEZASTRU .INSPECTORII IESITI LA TREABA CA NU E DE GLUMA CU HRANA OAMENILOR IN PIETE VEZI SI SITUATIA SCAPATA TOTAL DE SUB CONTROL DIN PIATA TOMIS 3 ZONA AMBULANTA DIN SPARELE MAG.MEGA I.