Nu vede nimeni bătaia de joc din şcoli? Cornuri, lapte şi mere, bune pentru animale, nu pentru copii

Nu vede nimeni bătaia de joc din școli? Cornuri, lapte și mere, bune pentru animale, nu pentru copii

Cine are copil la școală sau grădiniță probabil că va înțelege perfect despre ce voi vorbi. Despre bătaia de joc națională denumită generic „Cornul și Laptele”, la care se mai adaugă o campanie 100% românească - „Fructe în școli”. Smulse din capitolul „cum să ne batem joc de banul public”, cele două programe par mai degrabă drenaje de fonduri publice din bugetul statului în buzunarele unor băieți deștepți, influenți și, mai ales, cu carnete de partid. Cine nu are copii nici nu își poate închipui bătaia de joc. Un corn pe care nici câinele nu îl mănâncă, o cutie de lapte acrit de săptămâni și un măr tocmai bun de aruncat la gunoi: mic, strivit și bubos. Produse pe care nu îți vine să le dai nici animalelor, guvernanții încearcă să le bage pe gâtul copiilor noștri doar pentru ca ei să-și îmbogățească prietenii și colegii de partid.Mizerii ambalate de toate guvernările de la Năstase încoace, fără ca cineva să aibă curaj să pună piciorul în prag sau să vadă realitatea. Domnilor guvernanți, politicieni sau ce hramuri decizionale mai purtați, vorbiți cu educatoarele, învățătoarele, directorii de școli, să vă povestească și să vă arate cât de mare e batjocura și risipa. Cum rămân camioane întregi de cornuri și lapte, care sunt cărate apoi la gunoi sau la… porci. Ați făcut un program doar de dragul de a-l face, fără să urmăriți cum este el implementat, ce impact are, cum este el primit în comunitate. Cheltuiți lunar zeci de milioane de euro pentru cornuri, lapte și mere care devin deșeuri sau, în cel mai fericit caz, hrană la animale.În locul acestor produse de cea mai proastă calitate, aruncate în ghiozdanele sau pe băncile tuturor elevilor, faceți anchete sociale și ajutați cu adevărat copiii și familiile care au nevoie cu adevărat. În loc de corn și lapte dați-le acelor copii produse alimentare, o masă caldă, chiar și un simplu pachet de biscuiți, dar care să nu fie rânced și expirat și de care să se bucure cu adevărat. Nu le mai dați mere doar pentru a avea cu ce să se bată în pauze sau în timpul orele. Dați-le părinților cupoane, bani, alocații ca să le cumpere fructe adevărate, diversificate, produse sănătoase. Face-ți acest lucru cu cap și nu doar pentru a bifa la capitolul imagine și statistici sforăitoare.Pentru a vă da seama de aberațiile și disfuncționalitățile programului Cornul și Laptele, vă voi reda o declarație a prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”, făcută în urmă cu un an pentru Cuget Liber. „Ni s-a solicitat să adunăm absenții la sfârșitul lunii, iar în prima zi din luna urmă-toare să ni se dea mai puține porții. Chiar nu mai știu ce să facă oamenii ăștia ca să ne încurce în birocrație. Așa cum am mai afirmat, definitivez în curând listele cu semnături de la părinți pentru a renunța la această mare bătaie de joc. În unele zile, laptele vine amar, iar cornul este proaspăt doar când îl primim. Este o mare risipă și o mare bătaie de joc. DSV ne tratează ca pe buticari, de parcă noi suntem de vină că nu putem redistribui prisoasele, așa încât să nu ne năpădească gândacii și carcalacii. Nu există o latură pozitivă în acest program! Să mă lase ca în două zile de la primire să dau produsele rămase, argumentat, în unitățile în care se consumă. Sau să fie aduse doar pentru cei care doresc cu-adevărat, ca în cazul burselor școlare”, a declarat managerul Școlii „Tonitza”.Inclusiv firmele implicate în acest program recunosc, mai direct sau indirect, că lucrurile tind să ajungă în zona bătăii de joc. „Cornurile noi le producem noaptea, pe linie specializată, iar a doua zi de dimineață, de la ora 4 sau 5, pleacă spre școli și spre cei 72.000 de copii. Nu ținem pe stoc absolut niciun corn, pentru că nu avem de ce. Părerea mea sinceră este că sunt școli care nu se ocupă serios de distribuire, nu dau produsele în ziua în care le primesc și le țin până se apropie de expirare. Pe de o parte, îi înțeleg că ei fac muncă voluntară și nu e ușor să primească zilnic 400-500 de cornuri și lapte pentru care trebuie să facă hârtii. Să nu își imagineze cineva că iese vreun profit din acest program a cărui finanțare nu s-a mai schimbat din 2008, suma de 1,17 lei rămânând aceeași, în timp ce salariul minim s-a dublat. Beneficiarii ar trebui să se unească și să se adreseze Ministerului Educației și Ministerului Administrației și Internelor pentru a fi schimbat. Deocamdată, noi lucrăm pe baza unei ordonanțe extrem de precise și clare, în care sunt prevăzute inclusiv gramajele de compoziție pentru cornuri, doar că noi am mai îmbunătățit gustul cu niște arome”. Acestea sunt afirmațiile consilierului local PSD Mircea Dobre, cel care se ocupă prin firma „Dobre și fiii” cu producerea și distribuția cornului în școlile și grădinițele din Constanța.Lucrurile sunt cât se poate de evidente. Dar cei care ar trebui să le vadă și să le audă preferă să rămână într-o zonă a minciunii și a nepăsării. Copiii lor nu mănâncă nici corn, nici lapte de la școală. Și nici nu așteaptă merele de la Guvern.