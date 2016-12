„Nu vă bateţi joc de noi!“

Protest în numele Sanatoriului Mangalia

„Nu vă bateți joc de noi!“

„Nu desființați Sanatoriul Mangalia!“ și „Nu vă bateți joc de noi, căci v-am tratat pe voi!“ au scandat, ieri după-amiază, aproximativ 400 de oameni, angajați ai unității sanitare și localnici, strânși în centrul orașului. Oamenii spun că vor urma și alte forme de protest, dacă Ministerul Sănătății nu revine asupra intenției de a transforma unitatea în secție exterioară a Sanatoriului Techirghiol. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Ministerul Sănătății a publicat pe pagina web a instituției un proiect de hotărâre de Guvern prin care anunța intenția de a desființa Sanatoriul Mangalia, ca unitate cu personalitate juridică, și de a-l alipi, ca secție exterioară, unității similare din Techirghiol. Anunțul a luat prin surprindere atât conducerea sanatoriului, pe angajații acestuia, dar și oficialitățile din Constanța, în condi-țiile în care, spun cu toții, Sanatoriul Mangalia este o unitate care a adus bani la bugetul Sănătății în 2010, ba chiar a terminat anul pe profit. Ieri, aproximativ 200 de salariați, alături de conducerea unității, dar și locuitori ai Mangaliei, s-au strâns în fața Casei de Cultură din localitate într-un protest împotriva intenției ministerului. Deși protestul era programat pentru ora 12,00, aceștia au venit mai devreme și au și început să scandeze. Oamenii ne-au mărturisit că, dincolo de teama că-și vor pierde locurile de muncă, se simt umiliți de măsura anunțată. „Am împlinit 50 de ani de existență la sfârșitul anului trecut, perioadă în care oamenii au pus umărul și au construit un renume acestui sanatoriu. Ne așteptam să fim felicitați. În schimb, ne-au umilit. Astăzi, ne întrebăm cu ce am greșit și când”, a afirmat Florentina Stoica, reprezentant al Sindicatului „Sanitas” Mangalia. „Am fost umiliți“ - au strigat medicii La rândul lor, medicii, care lucrează de mai bine de 20 de ani în sanatoriu, au declarat că evaluările anuale au arătat că serviciile medicale oferite sunt de calitate. „Considerăm că nu au fost luați în considerare indicatorii de performanță, atât de cantitate, cât și de calitate. Acest proiect ne-a făcut să ne gândim că este o pedeapsă și nu vedem unde am greșit”, a declarat dr. Ștefania Andrei, director medical al sanatoriului. După mai bine de o oră în care au cerut ministerului să revină asupra deciziei luate, oamenii s-au îndreptat spre case; sanatoriul este închis până la 1 februarie, iar personalul este în concediu. Liderii sindicali atrag atenția că nu se vor limita la acest protest, ci vor continua manifestările, dacă solicitările nu vor fi luate în seamă. „Dorim ca Ministerul Sănătății să realizeze o analiză transparentă a situației Sanatoriului Mangalia și să spună clar care sunt criteriile care stau la baza desființării lui. Acestea sunt motivațiile acțiunii de astăzi. Suntem hotărâți să mergem la București, să pichetăm Guvernul, dacă acțiunea de astăzi va rămâne fără răsunet”, au afirmat repre-zentanții celor două sindicate prezente, TESA și Sanitas. De ce s-a ajuns la desființare? Dr. Laura Condur, managerul sanatoriului, consideră că reprezentanții ministerului nu au avut datele corecte în momentul în care au luat decizia desființării unității. „Trebuie făcută reformă, dar nu așa. La prima vedere, cele două sanatorii sunt unități asemănătoare. Dar nu este așa, au factori balneari diferiți”, a declarat medicul. Ea a adăugat că, în urmă cu aproximativ doi ani, când s-a pus baza unui Master Plan al Turismului pentru sudul litoralului, fosta conducere a prezentat informații și despre Sanatoriului Mangalia, dar acestea erau incomplete. Se bănuiește că acesta ar fi motivul pentru care s-a luat în calcul ideea desființării. De atunci însă, până în prezent, echipa de conducere a sanatoriului nu a fost consultată cu privire la desființare. „Din contră, am fost vizitați de consilierul ministrului Sănătății și am fost lăudați”, a adăugat managerul. Echipa de conducere a trimis un memoriu oficialilor ministerului prin care cere revenirea asupra deciziei. Zanfir Iorguș militează pentru păstrarea sanatoriului Ieri, în jurul prânzului, când oame-nii protestau, deputatul PDL Zanfir Iorguș se întâlnea cu oficialii Minis-terului Sănătății, militând pentru păs-trarea Sanatoriului Mangalia ca unitate de sine stătătoare. „Sunt de acord cu mitingul salariaților, căci Ministerul Sănătății a arătat o lipsă de dialog cu factorii din zonă, cu specialiștii. În plus, în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern nu este stipulat specificul unic al sanatoriului, datorat apelor sulfuroase de mare. Eu cred în continuare că ministerul va înțelege că cele două sanatorii pot rămâne de sine stătătoare și va gândi un program eficient pentru dezvoltarea lor”, ne-a declarat deputatul PDL. Au încheiat anul pe profit În 2010, Sanatoriul Mangalia a îngrijit peste 11.000 de pacienți, dintre care aproximativ 700 veniți de peste hotare. Bugetul unității a fost diminuat, din cauza crizei, cu aproape 40%. Cu toate acestea, a arătat dr. Laura Condur, sanatoriul a încheiat anul fără datorii, ci cu 2,6 milioane de lei în cont. „Și mai avem bani de primit“, a adăugat managerul.