"NU SUFERIŢI LA FEL CA MINE. CREDEAM CĂ O SĂ MOR". Un top model de succes trage un semnal de alarmă pentru toate femeile

"NU SUFERIȚI LA FEL CA MINE. CREDEAM CĂ O SĂ MOR". Un top model de succes trage un semnal de alarmă pentru toate femeile

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Karen și-a mărit sânii în 1996, când avea 22 de ani. A crezut că schimbarea va fi una pentru tot restul vieții, după ce medicii i-au spus că silicoanele pe care le-a ales nu au termen de expirare. De atunci, tânăra a urmat o carieră de succes în modelling, ajungând să fie model de succes al revistei Playboy.Până recent, Karen nu a avut mari probleme de sănătate. Se simțea adesea rău, dar credea că are alergii. Starea ei de sănătate s-a înrăutățit în ultimul an. A început să vadă încețoșat, dar și să aibă migrene. În urmă cu doar câteva luni, ea nici măcar nu mai putea să se ridice din pat.“Mă rugam în fiecare seară, deoarece credeam că o să mor”, își amintește Karen, potrivit Daily Mail. Ea a fost la trei doctori, însă niciunul nu a putut să-i dea un diagnostic.“Toată lumea îmi spunea că nu am nimic, credeau că totul este în mintea mea. Am pierdut prieteni, pentru că tot anulam planurile”, mai spune Karen.Recent, ea a aflat că silicoanele ar putea să îi dăuneze sănătății, așa că în urmă cu o lună ea a decis să renunțe la ele. Operația a avut loc în urmă cu o lună, iar de atunci starea ei de sănătate s-a îmbunătățit considerabil."Nu suferiți la fel ca mine"Acum, Karen vrea ca povestea ei să fie auzită de cât mai multe femei care au silicoane, pentru a indentifica mai rapid problema și să nu sufere la fel ca ea, scrie libertatea.ro