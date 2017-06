"Nu se poate face o discriminare între diverse categorii de magistraţi" / Ce spune Augustin Lazăr despre salarizarea procurorilor

"Nu se poate face o discriminare între diverse categorii de magistrați" / Ce spune Augustin Lazăr despre salarizarea procurorilor

Ştire online publicată Luni, 12 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a afirmat că nu se poate face o discriminare între diverse categorii de magistrați în ceea ce privește salarizarea."Statutul de magistrat independent profesional al procurorului nu poate fi pus sub semnul întrebării. Nu se poate face o discriminare între diverse categorii de magistrați. Puteți vedea detaliat modul în care am motivat scrisoarea publică pe care am trimis-o la diverse instituții și sunt sigur că această problemă va fi clarificată în spiritul deciziilor CCR", a declarat Lazăr, la sediul CSM.Întrebat dacă este vorba doar despre bani sau se încearcă modificarea statutului procurorului în sensul de a nu mai fi magistrat, Augustin Lazăr a răspuns: "Asta încercăm să ne dăm seama pe parcurs".Pe de altă parte, el a spus că, în ceea ce privește abuzul în serviciu, punctul de vedere al Ministerul Public este acela de a nu fi introdus un prag pentru această infracțiune.