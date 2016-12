"Nu se opreşte apa caldă la Constanţa!" RADET face apel către consumatori să-şi plătească facturile restante

4

Povestea cu Scufita Rosie la Constanta

Nici povestile nu mai sunt se au fost odata.In loc sa culeaga floricele,Scufita Rosie a calcat intr-un rahat de lup.Nici vorba de floricele in padure.Padurea este plina de rahatii fostului primar.Sa te vad acum Fagadaule,ce-i duci bunicutei.Falimentul apropiat al RADET-ului este una din "floricelele" semanate de administratia Mazare din care a facut parte si Fagadau.Intr-un fel,Fagadau a calcat in propriul lui rahat.Si Constanta este plina de "floricelele" semanate de PSD in ultimii 16 ani.Partidul a facut o mare greseala tactica.In loc sa-i lase pe liberali sa catige alegerile locale,au castigat tot ei.Fagadau a cazut de prost.Lacomia bat-o vina.Nu ar fi fost mai bine sa-i lase pe liberali sa stranga rahatii PSD-ului din Constanta ? Cel putin 4 ani.Poate asa se demonstra ,daca mai era cazul,ca basistii si peneleii sunt niste oameni de nimic.In 2020 Fagadau ar fi venit victorios la putere.Dumnezeu stie ce face.Lasati-i sa rezolve problema asta cu incalzirea centralizata.Cred ca asta este sfarsitul lui Fagadau.Eu nu-mi doresc sa fiu ultimul abonat RADET care stinge lumina in centrala lor.Nu stiu ce ma face sa cred ca Fagadau nu va termina un mandat intreg de 4 ani.Salvarea RADET-ului este examenul vietii lui.Altfel,oamenii vor iesi in strada.Aici mai avem o problema.Fagadau nu are elicopter ca Ceausescu si nici acoperisul raionalei de partid PSD nu cred ca rezista la asa greutate.In plus nu stiu cate funduri puturoase de pesedei incap intr-un elicopter.Probleme grele.