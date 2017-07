"Nu poţi să te duci în spital şi să-i dai unui pacient cu colesterolul 500, o friptură de porc"

"Nu poți să te duci în spital și să-i dai unui pacient cu colesterolul 500, o friptură de porc"

Deși bolnavilor li se aduce mereu la cunoștință să nu aducă mâncare în spital, se pare că ei ignoră recomandările medicilor. Aproape în toate saloanele Spitalului Clinic Județean de Urgență există mâncare pe dulăpioare. Pacienții spun doar că au recurs la varianta aducerii de acasă a mâncării, pentru că este mult mai gustoasă.La polul opus, cadrele medicale susțin că nu este normal ca ei să mănânce tot ce le aduc rudele, mai ales că, de multe ori, pachetele de acasă nu sunt indicate pentru regimul bolnavilor .„Ducem o luptă la «baionetă» în fiecare zi cu această mentalitate a aparținătorilor, nu atât a pacienților, de a aduce sute de kilograme de alimente în spital, care zac prin spitale, la ferestre. Din punct de vedere medical este absolut greșit de a se introduce alimente în spital. În plus, nu poți să te duci la un pacient care este internat în spital și are colesterolul 500 să îi duci o friptură de porc”, ne-a declarat un medic.