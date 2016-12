„Nu mai putem! Peste tot suntem goniţi“

Foștii angajați de la Energia, purtați pe drumuri de ani de zile pentru adeverințele de pensie

„Nu mai putem! Peste tot suntem goniți“

Disperarea foștilor angajați de la Energia a ajuns ieri la apogeu. Oamenii au fost purtați pe drumuri și trimiși de la Ana la Caiafa de către instituțiile statului care ar fi trebuit să îi ajute. Ei nu doresc decât să-și obțină adeverințele de muncă, pentru a se putea pensiona sau pentru a beneficia de o pensie mai mare. Nu-și cer decât drepturile, dar se pare că nimeni nu-i aude.Ieri, bieții oameni au fost purtați pe drumuri și pasați de la o instituție la alta, ca niște mingii. „Nu mai putem! Peste tot suntem goniți. Nu mai știm unde să ne ducem. Dimineață am venit la Tribunal pentru că era procesul de insolvență a societății Energia. Am sperat că vom avea cu cine să vorbim, să aflăm cine ne poate elibera adeverințele de grupă și de sporuri. Dar de aici ne-au spus să ne ducem la Inspectoratul Teritorial de Muncă. De la ITM ne-au trimis la Parchet, dar acolo nu știa nimeni nimic. Ne-au zis să ne ducem la avocatul care s-a ocupat de insolvență, Cristina Tudoruș. Dar femeia nu mai avea nicio treabă. Ne-a dat o hârtie cum că Tribunalul a obligat-o pe economista Daniela Cadariu să ne elibereze adeverințele. Acum mergem din nou la Tribunal”, ne-a declarat Anica Ungureanu, înconjurată de foști colegi de-ai săi de la Energia.Își cer doar drepturileFemeia se apropie de vârsta pensionării și a întocmit deja dosarul pentru Casa Județeană de Pensii. Documentația i-a fost însă respinsă tocmai din cauza unei adeverințe semnate de Daniela Cadariu, dar pe motivul că ștampila nu era reală, ci scanată.„Nu cer nimic, decât dreptul meu de a ieși la pensie. De doi ani umblu pentru această ade-verință”, ne-a mai spus Anica Ungureanu. În aceeași situație sunt însă sute de alți foști salariați ai Energia. Unii dintre ei au ieșit deja la pensie, dar au nevoie de adeverință pentru sporuri, pentru a beneficia de o pensie mai mare. „Am lucrat 20 de ani la Energia. Am avut o adeverință veche, care apoi s-a anulat, mi s-a emis o altă adeverință, dar Casa de Pensii spune că nu este valabilă”, ne-a povestit Ioan Podianu.Trimiși tot la ștampila scanatăMai mult decât atât, pentru aceste adeverințe care nu le sunt recunoscute, Daniela Cadariu le-a cerut diferite sume de bani. „Unii au dat 20 de lei, alții și 50 de lei. Câți bani aveai, atâta îți cerea. Am dat banii, sperând că așa vom scăpa de alergătură, dar acum tot pe drumuri suntem și tot la Daniela Cadariu trebuie să ne întoarcem”, a declarat și Vasile Fornici.Avocatul Cristina Tudoruș le-a înmânat oamenilor o decizie prin care judecătorul sindic Corina Eugenia Jianu îi cerea Danielei Candariu să elibereze adeverințele pentru foștii salariați. „Veți face demersurile necesare și veți elibera adeverințele solicitate de foștii salariați și veți depune dovezi ale ducerii la îndeplinire la judecătorul sindic, pentru ter-menul de judecată din data de 3 septembrie 2012”, se precizează în decizia respectivă.Dar Daniela Cadariu nu s-a prezentat la termenul de judecată de ieri, așa că oamenilor le mai rămâne acum să o caute și să o ia la întrebări de ce nu vrea să le elibereze adeverințele.