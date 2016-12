Nu mai faci faţă ratelor? Dai casa la bancă şi scapi de datorie!

Nu mai faci față ratelor? Dai casa la bancă și scapi de datorie!

Constănțenii care s-au îndatorat la bănci pentru a-și cumpăra o casă sau un apartament, dar nu își mai pot plăti ratele primesc, în sfârșit, un sprijin din partea statului. O lege prin care li se permite să ofere băncii bunul ipotecat pentru a li se stinge datoria respectivă a primit aviz favorabil de la ambele camere ale Parlamentului și a fost trimisă spre promulgare către președintele Klaus Iohannis.Legea oferă posibilitatea românilor care au luat credite bancare și nu mai pot plăti datoria să restituie băncii bunul ipotecat, banca nemaiputându-se îndrepta către alte bunuri sau venituri ale debitorului. Procedura se referă la darea în plată, iar, din momentul res-pectiv, se stinge orice sumă pe care banca ar mai fi vrut să o recupereze de la datornic. Din păcate, actul normativ, care va produce efecte după 15 zile de la promulgarea de Președinție și publicarea în Monitorul Oficial, nu este retroactiv, astfel încât persoanele care au fost deja executate silit, li s-a luat bunul ipotecat, dar tot mai au de plătit o anumită sumă către bancă, nu mai pot fi ajutate. Nu este clar încă dacă poate fi de folos, însă, persoanelor care sunt acum în procedurile de executare silită.Rata lunară, de două ori mai mare decât chiria„Am achiziționat un apartament în anul 2008, cu credit în franci elvețieni. Am plătit la zi până anul acesta, când nu am mai putut să su-portăm o rată de 2.500 de lei pe lună. De atunci, banca vrea să ne execute, dar ne-a lăsat și o datorie de 100.000 de franci elvețieni. Practic, vrea să îmi ia apartamentul și eu să plătesc în conti-nuare o rată de cel puțin o mie de lei. Adică să îi plătesc apartamentul în continuare. Este aberant acest lucru. Acum, însă, poate să își ia apartamentul, iar eu îmi văd de viața mea în continuare, nu mai rămân cu datorie, astfel încât să pot măcar să plătesc o chirie pentru o altă locuință”, ne-a spus Marian Ilie, din Constanța.În situația acestuia sunt însă mii de constănțeni care acum respiră ușurați și vor să scape cât mai repede de apartamentele cumpărate în perioada de boom-imobiliar și supraevaluate.„Este mai ieftin să plătesc chirie decât să achit o rată cât salariul meu lunar, încă 15 ani de-acum încolo. Asta este, pierdem apartamentul, pierdem avansul pe care l-am dat și toți banii cu care am plătit ratele timp de șapte ani, dar măcar pot să dorm liniștit pe perna mea!”, a declarat un alt constănțean.Legea este însă contestată de reprezentanții băncilor care spun că le va aduce mari pierderi, că va duce la scumpirea creditelor și limitarea accesului la finanțare.