Nu mai au răbdare! De ce întârzie biletele de tratament pentru pensionari

Ca urmare, procedura de achiziție de către casele de pensii din întreaga țară se va face, cel mai probabil, luna viitoare.Între timp, pensionarii constănțeni se aliniază cuminței în fața ghișeului Casei Județene de Pensii, acolo unde își depun, în continuare, dosarele pentru a putea primi, în cursul acestui an, un astfel de bilet. Alții, în schimb, fac mereu drumuri-drumuri pentru a afla când și le pot ridica și când pot pleca spre destinațiile pentru care au optat.Desigur, există și persoane care și-au pierdut deja răbdarea și spun că sunt sătui să bată zilnic drumurile, doar pentru a primi același răspuns din partea celor de la birourile CJP.„Ni se spune mereu că trebuie să avem răbdare că vor veni și mult-așteptatele bilete. Totuși, am contribuit o viață întreagă la sistemul asigurărilor de stat, iar acum suntem puși pe drumuri. Așa ceva nu mi se pare normal”, ni s-a plâns Gheorghe S., în vârstă de 73 de ani.Așadar, deși au trecut deja patru luni din acest an, pensionarii constănțeni nu au putut intra în posesia biletelor de odihnă și tratament pentru care au optat, excepție făcând doar acelea valabile în unitățile de cazare cu care Casa Națională de Pensii Publice are contract.„Pentru luna aprilie, vârstnicii au avut la dispoziție doar 63 de bilete de tratament. Printre stațiunile cele mai căutate, se numără Sângeorz Băi, Vatra Dornei, Amara, Târgu Ocna, Sărata Monteoru, Olă-nești”, a declarat purtătorul de cuvânt al CJP, Kristina Mutiș.Ca urmare, persoanele de vârsta a treia care doresc să primească un bilet trebuie să completeze și să depună o cerere tipizată la Casa de Pensii, însoțită de mai multe documente. Spre exemplu, trebuie să aibă asupra lor ultimul cupon de pensie, recomandare de la medicul de familie, adeverință pentru veteranii de război (dacă este cazul) etc. Listele cu persoanele care primesc repartiție sunt mereu afișate la sediul instituției.La ora actuală, pensionarii pot beneficia de un astfel de bilet o dată la doi ani. Ca de obicei, solicitanții trebuie să achite jumătate din pensie pentru un bilet, pentru o perioadă de 16 zile. Diferența de bani până la valoarea reală a biletului o suportă bugetul de pensii.În ceea ce privește criteriile de selecție pentru acordarea biletelor de tratament, acestea au rămas aceleași ca și anul trecut. Așadar, se acordă un punctaj fiecărei persoane.În primul rând, primește mai multe puncte cine nu a mai plecat deloc la tratament prin CJP în ultimii doi ani. Avantajați sunt și pensionarii pe caz de boală, deoarece se presupune că, plecând la tratament, li se ameliorează starea de sănătate. Cu toate acestea, unii ar vrea să plece de mai multe ori într-un an.„Medicul meu de familie mi-a recomandat să mă duc de două ori pe an într-o stațiune, însă Casa de Pensii spune ca nu am voie decât o dată la doi ani. Le-am spus că nu este deloc normal ceea ce fac ei, dar asta este situația“, a declarat Anton Marcu (76 ani).„Mie nu mi-au luat în calcul dosarul pentru că am primit și vara trecută bilet. Am probleme cu coloana și mi-ar fi fost util un tratament“, a spus indignat Ion Băjenaru (73 de ani).