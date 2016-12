Nu le este frică de dezastre. Constănţenii, codaşi la asigurarea de locuinţe

Nu le este frică de dezastre. Constănțenii, codași la asigurarea de locuințe

Vremea a luat-o razna, avem din ce în ce mai multe cataclisme și se pare că ne paște și un cutremur mare. Cu toate acestea, constănțenii nu par grăbiți să-și asigure casele. Mai puțin de un sfert din locuitorii județului aveau încheiate, la finele anului 2014, o poliță de asigurare pentru locuințe.Potrivit statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, la finele lunii decembrie 2014, în județul Constanța erau în vigoare numai 64.893 de polițe de asigurare, de cinci ori mai puține decât în municipiul București, de exemplu. Asta înseamnă că din cele peste 265.000 de gospodării numărate la recensământul din 2011, mai puțin de un sfert din ele sunt asigurate împotriva dezastrelor. Unii constănțeni încă nu consideră necesară o astfel de poliță, alții spun că nu au încredere în societatea care le emite (PAID), dar cei mai mulți recunosc că nu își permit să plătească o asigurare.„Am avut asigurare în 2013. Am plătit mai mult decât este minimul, pentru că așa m-a învățat agentul la care am încheiat asigurarea. Plăteam 400 de lei pe an. Era un efort destul de mare pentru mine, dar am considerat că este necesar. Apoi, în 2014, am vrut să scad valoarea, să plătesc mai puțin, dar agentul m-a sfătuit să nu fac asta. Am tot tărăgănat, să strâng banii, și așa a trecut anul. Și uite că nu s-a întâmplat nimic. Îi dădeam degeaba. Doamne ferește, de vreo problemă, ne ferim și noi cum putem”, ne-a povestit Ion Alecu, din Constanța.Campanie de informare a populațieiAvând în vedere această gândire a românului, PAID intenționează ca, anul acesta, să facă o campanie agresivă de informare a populației privind necesitatea asigurării obligatorii.„În 2014, veniturile din subscrieri ale PAID au atins 143 milioane de lei și vrem să alocăm pentru campania de informare a populației cu privire la polița PAD o sumă reprezentând 1% din primele companiei. Derularea acestei campanii ar aduce un plus de 10% la nivelul portofoliului de polițe și, implicit, la creșterea gradului de cuprindere în asigurare a locuințelor la nivel național”, a declarat directorul general al PAID, Nicoleta Neacșu.PAID a încheiat anul trecut cu un portofoliu de 1,49 milioane de polițe, dublu față de 2013, dar în scădere de la un maxim de 1,57 milioane atins la începutul lunii septembrie.Amenzi pentru cei care nu se asigurăPotrivit legii, toți proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polițe PAD, care oferă acoperire împotriva riscurilor catastrofice (cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor) în limita sumei asigurate de 20.000 euro (polițe tip A) sau 10.000 euro (polițe tip B), în funcție de structura constructivă a locuinței asigurate.Polițele tip A acoperă daunele produse de inundații, alunecări de teren și cutre-mur în limita a 20.000 de euro pentru locuințe cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic.În cazul polițelor tip B, suma asigurată se ridică la 10.000 euro și se referă la locuințele cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.Proprietarii care nu își asigură locuințele vor fi amendați de autoritățile locale cu până la 500 lei.