Nu-i păcăleală! De la 1 aprilie, paşapoartele, aduse acasă de poştaş

Nu-i păcăleală! De la 1 aprilie, pașapoartele, aduse acasă de poștaș

De luna viitoare, românii își vor primi pașapoartele de la poștaș. Începând cu 1 aprilie, Poșta Română va distribui pașapoartele către persoanele fizice.Compania națională a câștigat un contract cu o valoare estimată de 495.999 de lei, adică aproximativ 110.000 de euro, și va expedia, la domiciliu, până la 45.000 de documente de călătorie, pe durata a doi ani. Poșta Română a participat, la începutul lunii februarie a acestui an, la procedura de cerere de oferte organizată de Direcția Generală de Pașapoarte. Acțiunea a avut ca obiect achiziționarea de servicii de curierat, în baza HG 1087/2013, pentru distribuirea pașapoartelor către persoane fizice. Modalitatea de desfășurare a procedurii a fost online, iar competitorii Poștei Române au fost două dintre cele mai mari companii private de curierat din România.„Poșta Română a arătat, încă o dată, că poate să concureze agresiv cu operatori de top pe piața de curierat, iar câștigarea acestui contract este încă un argument în acest sens. La începutul verii, se va împlini un an de când o nouă echipă de management încearcă să pună această companie pe o linie strategică generatoare de profit, cu proiecte inedite pentru un operator de stat. Cred că este momentul ca Poșta Română să impună proiecte îndrăznețe și să intre, fără complexe, în competiția cu firmele private. Planul de investiții gândit pentru acest an, odată implementat, cu siguranță ne va susține în acest demers”, a declarat Alexandru Petrescu, directorul general al Poștei Române.Potrivit acordului cadru ce va fi semnat, valabil pe o perioadă de 24 de luni, fiecare expediție va fi asigurată, în procent de 100 la sută, cu suma de 300 de lei. Poșta Română va pune la dispoziția destinatarului o metodă de verificare online a statusului expedierii și va trimite un mesaj telefonic cu data livrării. De asemenea, operatorul va informa destinatarul și cu privire la taxele percepute pentru acest serviciu.