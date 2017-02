"Nu există materii urâte sau elev prost, ci doar profesori incompetenţi, care îşi fac meseria în silă". O ELEVĂ FACE FURORI CU DEZVĂLUIRILE DE LA CLASĂ

"Nu există materii urâte sau elev prost, ci doar profesori incompetenți, care își fac meseria în silă". O ELEVĂ FACE FURORI CU DEZVĂLUIRILE DE LA CLASĂ

Luni, 20 Februarie 2017.

“Profesoara mea de matematică are un comportament dominant și cât se poate de ipocrit. Într-a V-a avea obiceiul să mute absolut toți elevii în bănci cum avea chef la fiecare ora și nu dădea pauzele doar pentru a arată cine e șeful. A avut grijă de asemenea să inducă frică de dumneaei și de matematică în rândul elevilor. S-au plâns niște părinți, s-au revoltat câțiva copii dar profesoară zicea că nu poate ține ora decât așa și "fiecare profesor e suveran la ora lui". Eu am refuzat să mă mut fără o explicație logică - pe care profesoară nu a putut să mi-o dea. La rugămintea tatei, doamna director a vorbit cu profesoară despre pauză și despre mutare dar degeaba. A depus o reclamație dar, din nou, fără rezultat. Pe lângă faptul că eram singură care nu se mută din banca, am început să ies în pauză când se sună, lucru care a făcut-o pe profesoară să se plângă la directoare că o "sfidez" și "dau exemplu negativ". Doamna director i-a zis că pauză e reglementată prin lege și e obligată să o dea și nu există nicio regulă care să mă oblige să mă mut din banca. Având 30 de ani la catedră și neputând admite că i se opune cineva, obișnuită să domine elevii, doamna profesoară a organizat un grup de părinți (mulți părinți susțin comportamentul abuziv al profesorilor de genul asta) care au semnat o petiție cerând să fiu mutată la altă școală pentru că "dau exemplu negativ colegilor". Doamna director a stabilit că nu există motive să fiu mutată la altă școală și le-a spus părinților că nu ar fi trebuit să dea curs reclamației. Relațiile cu colegii au fost și încă sunt bune, nu au fost afectate de incidentul asta. De atunci, totuși, am o reținere mare în a acordă încredere oricui. Din clasa a VI-a profesoară a renunțat la mutările ridicole sub presiunea doamnei director și a reclamațiilor. Se pare că poate să-și țină orele și fără să mute elevii că pe niște pioni. Pauzele tot nu le dădea că era prea mult dintr-o dată. A continuat să susțină că e lipsa de respect că ies în pauză iar eu am continuat să susțin că e lipsa de respect din partea dumneaei că nu da pauzele elevilor.""De doi ani jumate invat la scoala Coresi ,fosta nr 5, scoala declarata ca fiind "de elita" ,"cea mai buna din judet si a 3-a pe tara". In acesti 2 ani jumate am intalnit atatea aberatii si abuzuri in scoala asta ca mi-e rau numai cand ma gandesc ca ma duc iar maine la scoala si m-am hotarat ca din cand in cand sa scriu cum e viata de elev intr-o scoala de elita in Romania .Nu scriu din urma ca e prea mult de povestit, dar astea sunt intamplarile recente:Inainte de sarbatori a fost organizat "Targul de Craciun" in curtea scolii. In cadrul acestui targ ,cea mai apreciata activitate a fost spartul de farfurii si pahare aduse de elevi de acasa pentru "a sparge ghinionul". Se presupune ca orice activitate organizata de scoala trebuie sa aiba rol educativ. Care e rolul spartului de farfurii? Inducerea superstitiilor, nu? Am in clasa colegi care au in penare rugaciuni pentru note mari si se roaga inainte de teste si teze, bazandu-se astfel pe Dumnezeu si nu pe cunostintele lor. Sa nu mai vorbim de faptul ca cioburile sparte puteau rani foarte usor pe oricine si ma mir ca nu s-a intamplat. Si cand te gandesti ca in regulamentul scolii alergatul e interzis din cauza pericolului de accidentare. Activitatea a fost prezentata de Gazeta Dambovitei ca fiind una de exceptie, laudand initiativa scolii.Cand am venit in clasa a 5-a, colegii care fusesera si pana atunci la Coresi erau in anul 3 de franceza iar eu, ca si altii veniti de la alte scoli, nu facusem deloc franceza. Profesoara nu a depus nici cel mai mic efort sa ne ajute sa venim la nivelul clasei. Am facut un an de pregatire, am recuperat materia si sunt considerata ca fiind cea mai buna din clasa la franceza. Acum mi se cere insistent sa particip la olimpiada de franceza ca sa aduc scolii o diploma cu care sa se laude ca e "de elita". Am refuzat, ca si la alte materii la care mi s-a cerut sa merg la olimpiade si concursuri, iar profesoara a zis ca o sa ma oblige.Am scris destul deocamdata ,va las ca maine ma duc la scoala dar o sa va tin la curent cu viata palpitanta de elev dintr-o scoala "de elita" din Romania."................"Vreau să va spun că nu există materii urâte sau grele sau elev prost, ci doar profesori nepricepuți, incompetenți, care își fac meseria în silă sau cu răutate sau care intenționat predau prost pentru a forță copiii să meargă la pregătire. Am avut timp de 2 ani un profesor de biologie foarte deosebit. Nu era prea agreat de ceilalți profesori pentru că îl iubeau mult copiii și-l dădeau exemplu, iar cum profesorii în general trebuie să fie știuți de frică el nu se încadra în peisaj. Prin comportamentul dumnealui îi punea într-o lumina proastă pe ceilalți profesori. Avea niște metode simple și foarte eficace de predare bazate pe respect reciproc și colaborare cu elevii. Nu caută să dezvolte o relație de subordonare cu noi, cum fac ceilalți profesori. În zilele în care aveam biologie uităm de supărările de la alte ore. Chiar dacă aveam o ora reușită la altă materie era eclipsată de ora dumnealui. La ora de biologie nu se vorbea, nimeni nu chiulea și până și "elevii-problema" ai clasei erau impecabili și știau materia. Mi-e dor de dumnealui, de atmosfera pe care o putea crea și de modul în care se desfășurau orele. Materia era predată că o poveste. Când a plecat din școală mai aveam puțin și plângeam toți. Nici după un an nu ne-am împăcat cu ideea că nu ne va mai fi profesor. La ultima ora de biologie i-am făcut cadou un tablou pictat de mine (pe atunci pictam) și intenționez să îl vizitez dar până acum nu am reușit să-i aflu adresa. Toți profesorii se vaită că meseria lor este foarte dificilă. E greu să stăpânești 35 de copii, e greu să te lupți cu educația cu care vine fiecare de acasă și e greu să-i faci să priceapă materia. Dumnealui își făcea în așa fel meseria încât părea totul foarte simplu. Avea 70 de ani.".....Sursa: Facebook