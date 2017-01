Nu avem medici balneologi, dar nici nu plângem după ei

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști și rezidenți, organizat de Ministerul Sănătății pe 25 martie, nu a avut efectul scontat. Numărul cadrelor medicale care s-au prezentat a fost redus, motiv pentru care numeroase posturi sunt, în continuare, neocupate. La nivelul județului Constanța au fost scoase la concurs 76 de posturi, după cum ne-a declarat dr. Camelia Ciobotaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, dintre care 32 pentru medici specialiști și 44 pentru rezidenții din ultimul an de studiu. Doar 20 de cadre medicale constănțene s-au arătat însă interesate și și-au depus dosarele de participare, trecând cu brio de evaluări. Pe 29 aprilie, la sediul DSP Constanța a avut loc alegerea posturilor. Pacienți mai puțini cu 40%, la Eforie Nord Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a scos la concurs 13 funcții, în diverse domenii - endocrinologie, oncologie, epidemiologie, psihiatrie pediatrică, medicină legală - dar au stârnit interes doar cinci posturi. Spre mulțumirea conducerii spitalului, unul este la chirurgie plastică, iar patru în cadrul Unității de Primire Urgențe. În acest mod, se speră că pacienții nu vor mai aștepta ore bune pentru a fi consultați, iar volumul de muncă per cadru medical se va reduce. Un număr ridicat de posturi, respectiv 15, au fost scoase la concurs și la Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, cele mai multe posturi, în număr de opt, vizând specialitatea recuperare medicală și balneologie. Potrivit împărțelii realizate la DSP Constanța, la muncă se vor prezenta doar patru medici: doi specialiști de recuperare, medicină fizică și balneologie, un medic de laborator, un radiolog și un specialist în geriatrie și gerontologie. Conducerea unității susține că posturile care nu au stârnit interes vor fi blocate, în conformitate cu Ordonanța 34/2009. Mai mult, posibilitățile financiare impun și reducerea cheltuielilor la nivelul spitalului. „Va trebui să reducem cheltuielile de personal cu aproximativ 20% pentru anul în curs. Vom vedea ce măsuri vom lua, pentru că numărul pacienților în ambulatorii a scăzut comparativ cu anul trecut. Numai la contractele încheiate cu Casa de Pensii, prin agențiile de turism, este o scădere de 40% a pacienților, față de 2008”, ne-a declarat Claudiu Liviu Arsene, managerul unității spitalicești din Eforie Nord. Oncolog la Spitalul Mangalia Posturi de specialiști în recuperare, medicină fizică și balneologie sunt vacante și la celelalte unități de profil din județ, dar nu există specialiști interesați. Astfel, la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, unde au fost scoase la concurs șase funcții, doar una a fost ocupată. La Spitalul de Ortopedie, Trauma-tologie și Recuperare Medicală Eforie Sud niciun medic nu a concurat pentru cele două posturi înscrise la competiția națională. Cu toate acestea, conducerile celor două unități nu se plâng, susținând că activitatea medicală nu va fi afectată. „Spitalul are 140 de paturi, dintre care 40 la recuperare medicală, unde este un specialist care face față solicitărilor, nefiind nevoie de un medic în plus”, ne-a declarat Viorel Pascaru, managerul Spitalului de Ortopedie Eforie Sud. Potrivit acestuia, posturile au fost scoase la concurs de Ministerul Sănătății, fără o cerere prealabilă din partea spitalului constănțean. O poziție similară au și reprezentanții Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol unde, din cele șase slujbe vacante, a fost ocupată una singură. Spitalul Municipal Mangalia are, mai nou, un medic oncolog, în urma concursului desfășurat la sfârșitul lunii martie. De altfel, conducerea instituției spitalicești ne-a declarat că în câțiva ani vor profesa la Mangalia și un oftalmolog, un ORL-ist, un nefrolog, un dermatolog și un cardiolog, care în prezent sunt rezidenți și au câștigat concursurile organizate în 2008. Medicii respectivi își vor desfășura activitatea în ambulatoriul din pavilionul C, aflat în curs de reabilitare. Printre posturile care au fost ocupate în urma concursului se mai numără: medic pneumolog la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, specialist de boli infecțioase, la Spitalul de Boli Infecțioase, ortoped la Spitalul de Ftiziologie din Agigea, medic de laborator la Spitalul de Pneumoftiziologie etc.