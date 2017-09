Noutăţi în ce priveşte tratamentele cu interferon

Noutăți în ce privește tratamentele cu interferon

Modificarea procedurilor de acordare a tratamentelor fără interferon pentru pacienții cu hepatita C implică o responsabilitate mai mare a medicilor prescriptori în acordarea acestor terapii inovatoare. În acest context, Asociația Echitate în Sănătate și revista Politici de Sănătate au considerat oportună organizarea unor întâlniri între medicii prescriptori și autoritățile în domeniu pentru a lămuri eventualele neclarități ale procedurilor de prescriere a tratamentului fără interferon pentru pacienții cu hepatita C care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, în baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății. Scopul acestor acțiuni este de a asigura un acces facil al pacienților cu hepatita C la terapii inovatoare.Proiectul “Politici sustenabile în managementul Hepatitei C. Diagnostic și tratament: Provocări și soluții” s-a desfășurat în perioada 28 iunie – 24 iulie a.c., când au avut loc întâlniri între medicii prescriptori și reprezentanți ai autorităților locale și centrale în toate cele 11 centre din țară: București, Iași, Craiova, Timișoara, Tîrgu Mureș, Cluj, Constanța, Oradea, Galați, Sibiu, Brașov.În cadrul acestor întâlniri, președinții Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, împreună cu medicii- șefi, au trecut în revistă procedurile de acordare a terapiilor fără interferon, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și a protocoalelor terapeutice.Medicii gastroenterologi și infecționiști au apreciat protocolul ca fiind bine elaborat, dar au semnalat că sunt situații în care, pentru unele cazuri medicale, acesta nu conține suficiente clarificări în așa fel încât să existe siguranța că acordarea tratamentului nu poate fi contestată la un eventual control. Temerea medicilor este că, în astfel de situații, ar putea fi nevoiți să suporte costurile terapiei prescrise.Prima dezbatere a fost organizată la București, unde medicii prescriptori au beneficiat de prezența președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), conf. dr. Marian Burcea, a prof. dr. Oliviu Pascu, președintele Comisiei de specialitate gastroenterologie din cadrul Ministerul Sănătății, precum și a prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. În urma discuțiilor, președintele CNAS a declarat că va susține desfășurarea proiectului demarat de Asociația Echitate în Sănătate în toate celelalte centre din țară.“Salut inițiativa organizării acestor întâlniri cu medicii prescriptori pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C și le consider ca fiind foarte utile. Sunt interesat să asigurăm accesul pacienților la acest tratament, respectând criteriile de eligibilitate și protocolul realizat de comisia de specialitate de la Ministerul Sănătății și consider că este necesar un feedback din toate cele 11 centre din țară în care se prescrie acest tratament inovator. Îmi doresc ca și în cadrul următoarelor întâlniri să fie lămurite eventualele neclarități pe care medicii prescriptori le pot avea. Intenționez ca, împreună cu specialiștii, în cazul în care va fi necesar, să introducem câteva clarificări sau simplificări în actualul protocol”, a declarat președintele CNAS, conf. dr. Marian Burcea.Deși nu a participat fizic la dezbaterile organizate în celelalte centre din tară, președintele CNAS a comunicat de fiecare dată cu medicii prescriptori prezenți la întâlnirile din teritoriu prin intermediul unor conferințe telefonice. Astfel, medicii au fost asigurați de sprijinul autorităților în misiunea lor de a acorda tratamente inovatoare pacienților cu hepatita C și au primit lămuriri referitoare la procedurile de prescriere atât de la autoritățile locale, cât și de la cele centrale. La finalul celor 11 întâlniri, Asociația Echitate în Sănătate a înaintat un raport către comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și către comisia de experți pentru afecțiuni hepatice a CNAS în care sunt consemnate nelămuririle, dar și propunerile de modificare a protocoalelor de prescriere a tratamentelor fără interferon, semnalate de medicii specialiști prezenți la dezbateri.Conform declarațiilor președintelui CNAS, până în luna septembrie se intenționează să fie analizate observațiile medicilor prescriptori de către Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății și se are în vedere operarea unor clarificări și chiar simplificări în protocoalele de prescriere a tratamentelor inovatoare pentru hepatita C, dar respectând cu strictețe criteriile de eligibilitate în vigoare. (V.P.)