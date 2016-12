Noutăţi în CALENDARUL CREŞTIN-ORTODOX 2014. Apar în premieră date importante

Noutăți în CALENDARUL CREȘTIN-ORTODOX 2014. Apar în premieră date importante

Ştire online publicată Joi, 07 Noiembrie 2013.

Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim, însoțit de pr. Ioan Gherasimescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pr. protopop Constantin Tomozei și pr. Constantin Gherasim, inspector activități cu tineretul și mass-media, a prezentat calendarul creștin-ortodox pentru anul 2014, apărut și în acest an în trei forme: foaie (de perete), file (tot de perete) și agendă. Calendarul cuprinde și câteva noutăți, scrie realitatea.net."În acest an, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a introdus câteva elemente noi - a declarat PS Ioachim. Astfel, începând cu 2014, în calendarul creștin-ortodox apar în premieră date importante precum Ziua Națională a Familiei ce se va prăznui duminică, 11 mai, Duminica românilor migranți - 17 august - ori Ziua rugăciunii pentru mediu ce va coincide cu începutul anului bisericesc", anunță un comunicat al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.De asemenea, în calendar apar și zilele de post si posturile de peste an, zilele in care nu se savârseste Sf. Liturghie, zilele in care nu se fac nunti in 2014 si 2015, pentru cei care vor sa-si pregateasca nunta din timp.