Noul trend în materie de asigurări: poliţă în caz de APOCALIPSĂ

Noul trend în materie de asigurări: poliță în caz de APOCALIPSĂ

Ştire online publicată Luni, 05 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Adăposturile de înaltă securitate din zilele noastre nu sunt foarte diferite de cele din secolul XX. O serie de companii din întreaga lume răspund astfel unei cereri tot mai mari de structuri care protejează împotriva oricărui risc, fie că vorbim despre o pandemie, de un asteroid sau de cel de-al III-lea război mondial. În plus, construcțiile oferă și facilități de lux.Multe personalitati din elita mondială, inclusiv managerii fondurilor speculative, vedete din sport și directori de tehnologie precum Bill Gates au ales să-și proiecteze propriile adăposturi secrete pentru a-și adăposti familia și personalul.Structurile fortificate sunt concepute pentru a rezista unei lovituri nucleare și sunt echipate cu sisteme de alimentare, sisteme de purificare a apei, supape de explozie și filtrare a aerului la nivel Nuclear-Biologic-Chimic.Majoritatea includ provizii alimentare pentru un an sau mai mulți, iar unele au grădini hidroponice pentru a suplimenta rațiile de hrană. Dezvoltatorii lucrează, de asemenea, pentru a crea comunități complexe, în care să trăiască medici și profesori.Elita din Silicon Valley este printre cele mai active în pregătirea pentru Apocalipsă. Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn și un important capitalist de risc, a declarat că mai mult de 50% dintre miliardarii din Silicon Valley au cumpărat un anumit nivel de "asigurare de apocalipsă", ca un buncăr subteran.Și în România este prevăzută ca obligatorie în legislație existența unor astfel de adăposturi. Conform ordinului 129/2016 și legea 481/2004, „Legea prevede ca aceste spatii să fie folosite și pentru alte destinatii cu conditia ca in 48 de ore sa poata deveni adapost. Aceste incăperi trebuie să aibă uși de acces, ventilație. Iar românii au început să achiziționeze astfel de adăposturi, în care să poată locui în orice moment, scrie realitatea.net