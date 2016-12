Noul sistem de compensare a medicamentelor condamnă la moarte mii de pacienţi

COPAC acuză:

Noul sistem de compensare a medicamentelor condamnă la moarte mii de pacienți

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România acuză Casa Națională de Asigurări de Sănătate că intenționează să modifice, în secret, sistemul de compensare a medicamentelor. „Deși președintele CNAS ne-a dat nenumărate asigurări că pacienții cronici nu vor fi afectați de noul sistem, inclusiv sâmbăta trecută când a venit în rândul nostru la Conferința Națională a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, realitatea arată altceva. Am fost din nou mințiți”, a declarat Cezar Irimia, președinte COPAC. Potrivit unui calculator a contribu-ției personale a fiecărui pacient, instalat pe site-ul CNAS la unele medicamente gratuite din programele de hepatită, diabet, HIV/SIDA sau transplant se aplică coplata. „Astfel, în cazul unui medicament pe hepatită cu substanța activă Ribavirinum cu prețul de 15,8 lei, valoarea compensată este de doar 2,98 lei, iar contribuția pacientului de 12,82 lei. Menționăm că acesta este prețul unei doze, iar un pacient cu hepatită are nevoie (în funcție de schema terapeutică aprobată de casa de asigurări de sănătate) de patru-șase pastile pe zi. Un calcul simplu arată că, în acest caz, pacientul trebuie să plătească pe lună (doar pentru acest medicament) minimum 1.538 lei”, se arată într-un comunicat al COPAC. De asemenea, se precizează: „Un medicament cu substanța activă Tacrolimusum, necesar unui pacient transplantat, în doză de 1 mg are un preț de 8,68 lei, din care valoarea compen-sată este de 4,9 lei, iar contribuția pacientului de 3,78 lei. Un pacient transplantat are nevoie de o doză zilnica cuprinsă între 4,5 g și 8 g. Tot în cazul programului de transplant, la medicamentul cu substanța activă Posaconazolum, doza de 40 mg, cu prețul maxim de 2.974 lei, valoarea compensată este de 49,89 lei, iar contribuția pacientului de 2.924 lei. O insulină cu substanța activă Insulinum Aspart, cu prețul de 34,24 lei, valoarea compensată este de 24,21 lei, iar contribuția personală de 10 lei”. „Aplicarea acestui sistem de com-pensare va determina majoritatea pacienților să renunțe la tratament pentru că nu își vor putea permite să plătească. Solicităm public CNAS să renunțe la acest sistem criminal care va conduce la moarte sute de mii de pacienți!”, a adăugat Cezar Irimia.