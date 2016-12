Noul an şcolar a golit buzunarele părinţilor. Lupta crâncenă dintre pretenţii şi necesitate

Noul an școlar a golit buzunarele părinților. Lupta crâncenă dintre pretenții și necesitate

Puzderie de părinți au luat cu asalt magazinele constănțene, în weekend-ul care tocmai s-a terminat. Aceștia au consultat prețurile la rechizite și haine pentru copii, dar lista lungă le-a dat bătăi de cap. Cumpărăturile pentru noul an școlar a scos din buzunarele părinților aproximativ 1.000 de lei, pentru haine și rechizite, iar cei care au avut bugetul limitat au cheltuit în jur de 500 de lei.Ghiozdan, uniformă, caiete, accesorii pentru școală, plus manuale și caiete speciale, acestea sunt câteva dintre obiectele care fac necesarul unui școlar. Un ghiozdan obișnuit costă aproximativ 40 de lei, dar pentru că „epidemia” supereroilor a luat amploare, majoritatea copiilor își doresc ghiozdane cu personaje fantastice sau cu eroi din desene animate. Pentru un astfel de ghiozdan, părinții au scos din buzunare între 150 de lei și 300 de lei. În ce privește rechizitele, un penar gol costă aproximativ 15 lei, iar cu accesorii, dublu, 30 lei. Pentru minimul de rechizite (bloc de desen, caiet A4, caiet A5, caiet biologie, muzică și geografie, vocabular, pix, creioane colorate, stilou, ascuțitoare, acuarele, corector etc), se cheltuiesc aproximativ 100 de lei. Însă, de obicei, suma este mai mare, deoarece părinții vor să le ia copiilor lucruri de calitate, așa că unii le aleg pe cele mai scumpe.„E foarte greu pentru unii dintre noi. Eu am un salariu de 1.000 de lei, iar soțul meu de 1.500 lei. Avem doi copii, unul în clasa a V-a, iar unul în clasa a II-a. În fiecare an, începutul școlii ne face să cheltuim mult și rămânem în urmă cu plata facturilor. Noi luăm rechizite mai ieftine, am cheltuit 800 de lei pentru amândoi. Avem noroc că cel mare este înțelegător și nu are pretenția să îi cumpărăm tot felul de lucruri la modă, dar se necăjește când vede la ceilalți copii. Ar trebui ca îmbrăcămintea și rechizitele să fie standard, pentru toți copiii la fel, să nu se mai facă diferența asta, că unul are bani mai mulți și altul nu”, explică Loredana C.Pentru haine este valabil același principiu, fiecare cheltuiește în funcție de buget. Majoritatea școlilor optează pentru uniforme, dar acestea nu sunt ieftine deloc. Părinții cu buget normal au scos din buzunare aproximativ 100 de lei pentru o uniformă, la care se adaugă pantofii, ce se încadrează între 50 și 250 de lei, în funcție de venit. Pentru ora de sport părinții au alocat în jur de 150 de lei, pentru a cumpăra un trening și o pereche de pantofi sport. Pentru liceeni lucrurile se schimbă, aceștia vor haine și încălțăminte de firmă, părinții lor cheltuind sume uriașe pentru a le înnoi garderoba.Încă o investiție, dar nu cea din urmă, implică buchetele de flori pentru învățătoare, director, dirigintă și, dacă va simțiți generoși, pentru fiecare profesoară în parte. Trebuie să știți că prețul unui buchet de flori pornește de la 15 lei. În cele din urmă, la toate cheltuielile se adăuga și contribuțiile pe care unii profesori le solicită „pentru bunul mers al activităților”. Așadar, fuguța la ore! A sunat clopoțelul!