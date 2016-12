Noua colecţie de îmbrăcăminte TEX, Back to School, exclusiv la Carrefour

Noua colecție de îmbrăcăminte TEX, Back to School, exclusiv la Carrefour

Ştire online publicată Miercuri, 24 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Vacanța de vară e pe sfârșite, iar, pentru că școala este un amestec între joacă și învățare, modul în care îți îmbraci copilul este esențial pentru ca acesta să aibă parte de experiențe memorabile, alături de prieteni și colegi. Pregătește-l pe cel mic de un nou an în care să fie super-îmbrăcat cu noua colecție Carrefour TEX, marcă proprie, Back to school, care oferă haine comode, de calitate, la prețuri accesibile oricui, și este disponibilă în hypermarketurile Carrefour cu excepția magazinelor Carrefour Unirii, Vitantis, Buzău și Oradea Lotus, în perioada 18 august- 21 septembrie.„Viețile noastre devin din ce în ce mai aglomerate și tindem să neglijăm lucrurile cu adevărat importante, cum ar fi momentele petrecut cu copiii noștri. Prin această colecție, încurajăm părinții să găsească timp pe care să îl petreacă alături de cei mici și să nu renunțe la joaca sau plimbarea în aer liber, chiar dacă începe școala. Gama a fost creată special pentru a fi funcționala și adaptabilă pentru toate momentele pe care le pot petrece cei mici, fie că vorbim de mersul la școală sau joaca pe terenul de sport”, a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.Carrefour susține cu mândrie familia și încurajează părinții să se implice cât mai mult în activitatea de zi cu zi a micuților, pentru că aceștia prețuiesc timpul de calitate și se bucură mereu de prezența și influența părinților, mai ales acum, în contextul în care se apropie începutul școlii. Tot ceea ce trebuie să faci, este să îi dai micuțului tău atenția de care are nevoie, să te asiguri că râdeți, vă jucați, mâncați sau faceți tot felul de activități împreună, astfel încât, la sfârșitul zilei, să devii prietenul cel mai bun al copilului tău.Tot catalogul colecției poate fi găsit, urmând link-ul- http://www.tex.carrefour.ro/.