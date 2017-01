Nou-născuţii sunt hrăniţi cu biberoane de pe vremea bunicii

La Spitalul Județean Constanța,

Nou-născuții sunt hrăniți cu biberoane de pe vremea bunicii

Condițiile în care se desfășoară activitatea medicală în secțiile de pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța nu reflectă o preocupare adecvată pentru asigurarea stării de sănătate a micuților. Cadrele medicale, chiar și cele medii, lipsesc, aparatura la fel, iar nou-născuții sunt hrăniți cu biberoane vechi. Părinții nu au alternativă: atunci când se îmbolnăvește copilul, nu pot lua decât drumul secțiilor de pediatrie din cadrul SCJU Constanța. Sunt dezamăgiți de cum pășesc la Primiri Urgențe Pediatrie, căci dacă s-au grăbit până acolo, pot avea surpriza că trebuie să aștepte câteva ore bune pentru un consult sau să constate că nu există specialist pentru afecțiunea micuțului. De exemplu, SCJU Constanța nu are medic O.R.L-ist pentru copii. „Este un medic din București, care vine la sfârșit de săptămână”, ne-a spus dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al spitalului. Iar lista continuă: nu sunt nici specialiști în neurologie pediatrică sau cardiologie pediatrică etc. Probleme similare sunt și în ceea ce privește cadrele medicale medii. Astfel, la Primiri Urgențe Pediatrie este o singură infirmieră, iar când aceasta este ocupată, îndatoririle ei sunt preluate de îngrijitoare sau brancardier. Dacă și aceștia au alte treburi, părinții își iau frumușel copilul în brațe și merg singuri prin spital, pentru efectuarea investigațiilor. Împinge targa cu micuți bolnavi, după ce spală pe jos Mariana Stoianov este, conform încadrării, brancardier la Primiri Urgențe Pediatrie, dar face de toate. „Părinții se și supără pe noi și ne vorbesc urât când văd că spălăm pe jos sau la toaletă, iar apoi trebuie să le ducem copilul la tomograf sau la neurologie”, ne-a spus angajata, care primește, pentru munca prestată, un salariu de 619 lei. „După 42 de ani de muncă în spital, nici nu au vrut să mă treacă pe încadrarea de infirmieră…”, zâmbește amar femeia. La etajele superioare ale spitalului, unde sunt amplasate secțiile de pediatrie, situația este similară. Părinții dorm în pătuțuri alături de micuții bolnavi, iar aparatura medicală este învechită sau nu există. „Nu avem un aparat pentru extracția corpilor străini de la copii”, a afirmat purtătorul de cuvânt al spitalului. Nou-născuții sunt hrăniți cu biberoane de sticlă, învechite, care l-au speriat inclusiv pe dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, în timpul vizitei făcute la Pediatrie. „Cu biberoane din astea cred că am fost hrănit și eu”, și-a exprimat nemulțumirea medicul. De altfel, și pacientele ne-au declarat că preferă să vină cu biberoanele de acasă, decât să le folosească pe cele din spital. Dacă unele neajunsuri, precum lipsa specialiștilor, nu pot fi remediate, managerul spune că a găsit o soluție pentru problema biberoanelor. „Firmele care comercializează lapte praf, dacă vor să ne vândă produsele, să ne aducă și biberoane moderne, cu tetine din silicon”, a afirmat medicul. De asemenea, zilele acestea sunt așteptate și paturi noi pentru cele două secții de pediatrie.