Norvegienii caută meseriaşi români

Norvegia

Stai linistit. Eu sunt in Norvegia, aproape de cercul polar.Am gasit aici o gasca de cersetori romi sau, spus romaneste, TIGANI. Am ramas masca cand i-am vazut in centrul orasului, unii cersind si altul cantand la acordeon.

Adăugat de : M*A*M*B*O, 21 septembrie 2012

Cred că ar trebui să profităm de această situație. Pentru un meseriaș român să ia și 10 țigani. Meseriașul să fie plătit decent, iar pe țigani să-i...