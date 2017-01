Norii de praf şi ploaia roşie nu sunt cauzate de o poluare de pe teritoriul judeţului Constanţa

Fenomene ciudate

Norii de praf și ploaia roșie nu sunt cauzate de o poluare de pe teritoriul județului Constanța

Că vremea a luat-o razna am observat cu toții, pe pielea noastră. După un decembrie însorit, cu temperaturi de 15 grade Celsius, un ianuarie geros și plin de ninsori și un februarie extrem de friguros, martie ne aduce alte zăpezi și geruri. Mai mult decât atât, au apărut fenomene nemaiîntâlnite, extrem de ciudate, precum marea roșie, ploaia roșie și nori mari de praf. Specialiștii nu găsesc încă explicații și fac analize peste analize, încercând să nu stâtnească panica. Fenomene cel puțin ciudate i-au alarmat pe constănțeni în ultimele zile și nopți. După ce, în dimineața zilei de vineri, 5 martie, o ploicică roșiatică ne-a băgat în sperieți, mai mulți cititori ne-au declarat că au observat în cursul nopții de joi spre vineri nori mari de praf. În mod cât se poate de evident, prima întrebare care ne-a venit în minte a fost: de unde vine poluarea? Deocamdată, însă, nu se știe totuși dacă este vorba despre o poluare sau despre un fenomen natural, pus pe seama schimbărilor climaterice din ultima vreme. Specialiștii Agenției de Mediu Constanța au demarat deja o serie de analize complexe, încercând să identifice sursa și cauza fenomenelor. De asemenea, se pare că și Direcția Apelor Dobrogea Litoral s-a autosesizat și efectuează teste și analize de laborator. „Am observat și noi ploaia cu mâl roșu de vineri dimineață și am primit semnale privind norii de praf. Am tot analizat, am presupus și nu am ajuns la nicio concluzie. Deocamdată nu avem nicio explicație pe care să o putem oferi. Știm doar că nu este vorba despre vreo poluare de la CET sau Midia. Am început să facem analize de laborator și este probabil ca în cursul zilei de luni (n.r. 8 martie), să avem și primele rezultate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator al Agenției Județene de Mediu Constanța, Senol Zevri. Se ia în calcul și o poluare din Ucraina Potrivit acestuia, fenomenul ciudat al ploii roșii s-a înregistrat și la Hârșova. „Știm că vântul a bătut dinspre nord, ceea ce ne face să ne gândim la o sursă din Constanța sau de pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, eventual barjele cu minereu sau ceva de genul acesta. Ne-am gândit chiar că poate să fie ceva din afară, de la combinatele metalurgice din Ucraina, dar nu se știe deocamdată. Am presupus și că se face vreo carieră nouă, ceva, dar nici vântul nu a fost, totuși, atât de puternic, încât să ducă toate particulele de praf. Însă sperăm să ajungem la o concluzie în cursul zilei de luni, când vom avea primele rezultate de laborator”, a mai precizat Senol Zevri.