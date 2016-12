Nordicii caută ingineri şi tehnicieni români

Nordicii caută ingineri și tehnicieni români

Rețeaua Eures din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă propune, pentru săptămâna aceasta, 89 de locuri de muncă în străinătate. Sunt disponibile posturi de ingineri, medici și tehnicieni, mai ales în țări din nordul Europei.Astfel, în Belgia, compania nSilition angajează doi ingineri proiectanți principali pe circuite integrate analogice, salariul este atractiv. În Danemarca se caută doi medici specialiști psihiatri. Salarizarea este conform contractului colectiv în domeniu, de aproximativ 82.833 de euro anual, plus suplimente.În Germania există un post de inginer software, iar pentru început se vor plăti 2.800 de euro brut pe lună. FL Technics din Lituania angajează 40 de ingineri aeronave și mecanici aviație. Ofertă salarii cuprinse între 2.000 și 5.000 de LTL net pe lună.În Malta, oferta include cinci posturi de programatori senior în Dynamics, plătiți cu salarii brute între 25.000 și 30.000 de euro pe an, în funcție de experiență. Mai există posibilitatea și de alte bonusuri guvernamentale.Norvegienii cauză 15 senior inginer electric care vor primi salarii cuprinse între 41.000 și 82.000 de euro brut pe an. În Olanda sunt disponibile 21 de posturi de ingineri, fără să se specifice retribuția.Puteți afla informații suplimentare pe adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul EURES din cadrul A.J.O.F.M. Constanța, Elena Pană, tel. 0241/481.553.