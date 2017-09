Nor de fum roşiatic deasupra municipiului, exact la un an de la apariţia unui fenomen similar

Alerta la Galați!

Nor de fum roșiatic deasupra municipiului, exact la un an de la apariția unui fenomen similar

Ştire online publicată Joi, 21 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții combinatului au confirmat că norul provine de pe platforma siderurgică și a apărut ca urmare a descărcării rapide a unor recipiente cu fontă lichidă. Rămasă în surplus, aceasta a fost deversată într-o groapă pentru a putea fi utilizată ulterior în procesul de producție, iar uneori, în anumite condiții, pot exista emisii ce conțin oxid de fier.Reprezentanții Gărzii de Mediu au confirmat că norul de culoare roșiatică a apărut ca urmare a deversării fontei la combinatul siderurgic, exact ca în urmă cu un an."Este aceeași situație din urmă cu un an. Surplusul de fontă a fost deversat și s-a format acel nor. Este un procedeu obișnuit și nu s-a încălcat autorizația de mediu", a declarat directorul Gărzii de Mediu Galați, Daniel Mocanu.Autoritățile de mediu au stabilit că nu există depășiri ale valorilor pulberilor din atmosferă."Noi efectuăm măsurători și nu există depășiri ale valorilor pulberilor din atmosferă și pot să vă spun că valorile sunt chiar mai mici azi decât în mod obișnuit. Sigur, monitorizăm în continuare și ținem legătura cu Garda de Mediu", a declarat directorul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, Carmen Sandu.În urmă cu un an, tot pe 21 septembrie, deasupra municipiului Galați a putut fi văzut un nor asemănător. Și atunci, concluzia autorităților de mediu a fost că nu au existat depășiri de pulberi în suspensie.