Noi proiecte RAJA Constanţa: modernizarea staţiilor de epurare

Noi proiecte RAJA Constanța: modernizarea stațiilor de epurare

Începând cu luna ianuarie 2014 SC RAJA SA Constanța participă în calitate de partener în proiectul intitulat „Strategia de îmbunătățire continuă a eficienței stațiilor de epurare a apelor reziduale din statele riverane Mării Negre” (CISWASTEWATER), în valoare de 455.380 Euro, finanțat în proporție de 90% din fonduri europene în cadul Programului Operațional Comun - Bazinul Mării Negre.Coordonatorul proiectului este Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI București, iar parteneri alături de SC RAJA SA mai sunt: Black Sea Centre of Excellence (BSCE) – Bulgaria, European Regional Framework for Co-operation (ERFC) – Grecia, Yerevan State University (YSU) – Republica Armenia, State University of Moldova (SUM) – Republica Moldova și International Centre for Social Research and Policy Analysis (ICSRPA) – Georgia.Obiectivul general al proiectului este crearea unui parteneriat puternic pentru realizarea unor îmbunătățiri semnificative în managementul stațiilor de epurare din statele situate în zona Mării Negre.