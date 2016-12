Noi condiţii tehnice de localizare a apelurilor către numărul de urgenţă 112

Noi condiții tehnice de localizare a apelurilor către numărul de urgență 112

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat astazi in consultare publica un proiect de decizie care urmareste cresterea calitatii informatiilor de localizare transmise catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU). Dupa adoptarea proiectului, administratorul SNUAU va putea stabili mai exact pozitionarea celor care solicita ajutorul apeland numarul de urgenta 112, cu impact pozitiv asupra timpilor de interventie.Potrivit proiectului de decizie, pana la data de 1 iunie 2017, furnizorii de retele publice de telefonie mobila au obligatia de a lua toate masurile necesare astfel incat sa permita transmiterea catre administratorul SNUAU, in maxim 20 de secunde de la momentul initierii apelului de urgenta, a informatiilor de localizare care sa contina latitudinea si longitudinea care caracterizeaza pozitia geografica in care se afla echipamentul terminal al apelantului, cel putin pentru apelurile de urgenta 112 initiate de pe terminale mobile de tip smartphone.In egala masura, pentru a imbunatati capacitatea SNUAU de a determina informatia de localizare in cazul apelurilor de urgenta in curs de solutionare, furnizorii de retele publice de telefonie mobila vor pune la dispozitie orice alte informatii pe care le detin sau pe care le pot obtine prin utilizarea sistemelor si echipamentelor din retea pentru determinarea cat mai exacta a localizarii apelantului.In prezent, dispeceratele de urgenta realizeaza localizarea apelurilor pe baza metodei “cell-ID”, folosita pe scara larga la nivel european, care este insa insuficienta pentru o localizare de calitate a apelantului. Prin aceasta metoda sunt generate zone de cautare cu raze mari (in cazul unor spatii putin populate, cand celula acopera suprafete mai mari) sau cu raze de cautare mai mici, dar insuficient de precise (in cazul unor spatii dens populate), acuratetea localizarii fiind influentata de obstacolele existente pe calea de propagare radio, precum si de alti factori fizici care determina distanta pana la care este posibila stabilirea legaturii radio intre terminalul mobil si antena.Date fiind evolutiile tehnologice recente la nivelul retelelor si terminalelor de telefonie mobila, proiectul ANCOM completeaza metoda de localizare “cell-ID” cu metode de localizare mai precise, in cazurile in care tehnologia o permite, prin care dispeceratele de urgenta sa poata beneficia de pozitionari cat mai aproape de realitate ale celor care solicita ajutorul prin intermediul apelurilor de urgenta la 112. Astfel de solutii de localizare avansate includ, de exemplu, functionalitatea Advanced Mobile Location (AML), disponibila deja pe unele terminale, care permite localizarea apelantului cu o acuratete sporita, pe baza informatiilor generate de sistemele globale de navigatie prin satelit (GNSS), de punctele de acces de tip WiFi si/sau de metoda “cell-ID”.Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008, ANCOM analizeaza si stabileste conditiile tehnice prin care furnizorii de retele publice de telefonie mobila furnizeaza informatiile de localizare primara a apelantului catre SNUAU, fiind stabilita metoda “cell-ID”, iar SNUAU are obligatia ca, pe baza acestor informatii privind localizarea geografica aferenta celulelor si sectoarelor de celula, si luand in considerare orice alte informatii relevante, sa genereze si sa transmita catre dispeceratele de urgenta informatia de localizare. Prin intrarea in vigoare a Legii nr. 132/2015 s-a completat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008, ANCOM dobandind competenta legala de a stabili si alte modalitati de realizare a localizarii apelantilor catre 112, pe langa modalitatea mai sus-mentionata.Proiectul de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, cu modificarile ulterioare poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 12.09.2016, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.