Noaptea albă a reducerilor în City Park Mall Constanţa

Noaptea albă a reducerilor în City Park Mall Constanța

r Iubitoarele de fashion primesc sfaturi de la Ana Modoran, Digital Diva of the Year 2014Vineri, 16 ianuarie, se dă startul sezonului de reduceri în City Park Mall. Constănțenii vor avea parte de o noapte albă de cumpărături, cu prețuri reduse cu până la 70 la sută, magazinele prelungindu-și programul până la ora 1,00.Pentru perioada 16 ianuarie - 1 februarie, magazinele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii au tăiat prețurile cu 30, 40, 50 la sută, până la 70 la sută pentru colecțiile toamnă - iarnă, dar și pentru produse din colecții mai vechi. Acest eveniment a devenit deja o tradiție pentru City Park Mall, fiind deja al șaselea an la rând când se organizează.Ca în fiecare an, luna ianuarie se anunță extrem de avantajoasă pentru cei care își doresc noutăți în garderobă. Reducerile la colecțiile de toamnă - iarnă încep, iar prețurile scăzute vor ajuta clienții City Park Mall să își optimizeze bugetul și astfel vor avea parte de sesiuni eficiente de shopping.„Dragele mele, mă știți o avidă susținătoare a stilului deloc încorsetat în tendințe și mai ales a shopping-ului făcut cu moderație și calcul, cu strategie și fără impulsuri de moment. Asta pentru că n-a contat niciodată cât de multe lucruri avem în garderobă, ci ce facem cu ele. Cum le stilizăm. Vă spun, sigur, am investigat. Iată că în această perioadă se întrunesc cei doi factori de care are nevoie orice fashionistă: reducerile uriașe și alegerile smart. Și ambele le găsiți la City Park Mall. Și parcă la reduceri ne mai îngăduim și câte o cumpărătură din impuls, nu? Eu am ales pentru voi câteva articole vestimentare și accesorii pe care le puteți găsi la brandurile din mall. Sunt piese utile, evergreen și în special, sunt piese pe care puteți, stilizate corect, să le purtați în ocazii diferite. Se vor dovedi parteneri de nădejde în garderobă, credeți-mă. Happy Smart Shopping!”, este mesajul transmis de Ana Modoran, Digital Diva of the Year 2014, către iubitoarele de fashion din Constanța.Sărbătoarea reducerilor la City Park Mall continuă până pe 1 februarie 2015.